Josef Ackermann beruhigt seine Aktionäre. Die Deutsche Bank sei "sehr gut" auf die verschärften Kapitalanforderungen vorbereitet, sagte der Vorstandschef von Deutschlands größtem Kreditinstitut vor wenigen Tagen. Ackermanns Botschaft: Unter seiner Ägide wird der Branchenprimus kein Geld vom Staat brauchen. Selbst dann nicht, wenn die Europäer nun – wie am Mittwoch vereinbart – in Griechenland einen Schuldenschnitt vollziehen und ihren Banken mehr Kapital aufzwingen wollen. Warum brauchen so viele Banken in Europa nun doch wieder Geld vom Staat? Woher kommen die schwarzen Löcher, die plötzlich wieder in den Bankbilanzen klaffen? Und was bedeutet es eigentlich, wenn die Politik von den Banken deutlich höhere Eigenkapitalquoten verlangt?

Um das zu verstehen, hilft ein Blick in eine beliebige Bankbilanz, etwa jene der Deutschen Bank. Eine Zahl im jüngsten Zwischenbericht des deutschen Branchenprimus ist dabei in diesen Tagen besonders wichtig: 10,1 Prozent. So hoch liegt der Anteil des sogenannten Kernkapitals der Bank. Die Europäische Bankenaufsicht wird die Institute in Europa ab Mitte kommenden Jahres dazu zwingen, mehr und besseres Kapital vorzuhalten. Neun Prozent soll das Kernkapital dann betragen. Die Deutsche Bank hat im Moment also schon jetzt mehr hartes Kapital als dann notwendig sein wird – deshalb braucht sie vorerst kein Geld vom Staat, deshalb kann Ackermann seine Aktionäre beruhigen. Aber wie kommt die Zahl zustande?

Für eine Erklärung muss man etwas grundsätzlicher einsteigen . Jede Bankbilanz hat zwei Seiten. Auf der linken Seite stehen die Aktiva, also alle Geschäfte, die eine Bank tätigt. Das können Wertpapiere sein oder Kredite, die das Geldhaus an Unternehmen und Privatleute vergeben hat. Auf der rechten Seite stehen die Passiva, also alle Finanzierungsquellen einer Bank. Auf beiden Seiten muss unter dem Strich die gleiche Zahl stehen. Zum Ende des dritten Quartals 2011 betrug diese Zahl bei der Deutschen Bank 2.282 Milliarden Euro. Es handelt sich um die Bilanzsumme.

Allerdings schrumpft diese noch mal zusammen. Warum? Weil Bankenaufseher und Wirtschaftsprüfer jedes Geschäft mit der Wahrscheinlichkeit seines Ausfalls gewichten. Bislang etwa galt es als eher unwahrscheinlich, dass Staatsanleihen ausfallen. Deshalb wurde das Risiko ihres Ausfalls eher gering bewertet. Dass eine Aktie an Wert verliert, ist da schon wahrscheinlicher und wird dementsprechend höher gewichtet. Rechnet man auf diese Weise, kommt man auf eine Summe von 338 Milliarden Euro. Das sind die risikogewichteten Aktiva. Nur diesen Teil der Bilanzsumme muss das Institut mit eigenem Kapital besichern.

Genau an dieser Summe bemisst sich auch das sogenannte Kernkapital, um das es nun geht. Es beträgt bei der Deutschen Bank rund 34,1 Milliarden Euro – eben jene 10,1 Prozent des gesamten Engagements der Bank. Das Kernkapital ist der Teil des Kapitals, das der Bank unverrückbar gehört. Noch zu Beginn des Jahres lag die Kernkapitalquote der Deutschen Bank bei 8,7 Prozent. Sie ist also in den vergangenen zehn Monaten gestiegen. Die eigene "Strategie zur Kapitalbildung" habe Wirkung gezeigt, sagte Ackermann zu Beginn der Woche.

Doch wie geht das: Kapitalbildung? Neben den Rücklagen aus den Gewinnen, kann eine Bank etwa neue Aktien ausgeben. Genau das haben die Staats- und Regierungschefs der EU im Sinn, wenn sie nun die Banken auffordern, in einem ersten Schritt selbst ihr Kapital zu erhöhen . Allerdings haben die Anleger weltweit im Moment nicht den größten Appetit auf Bankaktien. Deshalb haben sich die Nationalstaaten bereit erklärt, die Institute in zweiter Instanz mit weiteren Milliarden auszustatten, bis der Speicher an Kernkapital wieder aufgefüllt ist – notfalls auch über den Rettungsfonds EFSF. Im Gegenzug kann der Staat den Instituten Auflagen machen. Als der deutsche Staat während der Finanzkrise bei der Commerzbank einstieg, schrieb er der Bank zum Beispiel vor, die Gehälter des Spitzenpersonals zu deckeln.