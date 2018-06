Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) empfiehlt der Europäischen Zentralbank (EZB), ihren Leitzins zu senken. Damit soll dem schwachen Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone entgegen gesteuert werden. Zudem solle die Zentralbank weiterhin "ausreichend Liquidität" bereitstellen, um die Spannungen an den Finanzmärkten abzumildern, sagte OECD-Generalsekretär Angel Gurría. Er verlangt "mutige Entscheidungen" von den führenden Wirtschaftsnationen der Welt, die sich ab Freitag im französischen Cannes zum G-20-Gipfel treffen.

Für die EZB ist die Frage nach dem Leitzins eine Zwiespältige, denn momentan gibt es für dessen Erhöhung ebenso Argumente wie für seine Senkung. Die hohe Inflationsrate von drei Prozent würde eine Erhöhung rechtfertigen, das schwache Wirtschaftswachstum fordert hingegen eine Senkung. Zuletzt war der Leitzins im vergangenen Juli auf 1,5 Prozent erhöht worden. Im Oktober ließ die EZB den Zins unverändert, obwohl mehrere europäische Wirtschaftsexperten eine Senkung forderten.

Das ausschlaggebende Argument, eine Senkung zu fordern, ist für die OECD ihre schwache Wirtschaftsprognose für 2012. Wegen der grassierenden Schuldenkrise korrigierte die Organisation ihre Voraussagen stark nach unten. Die Wirtschaft in der Euro-Zone soll 2012 nur noch um 0,3 Prozent wachsen. Im vergangen Mai wurde noch mit 2,0 Prozent gerechnet.

Auch den USA sagt die OECD ein schwaches Wachstum voraus. Für die dortige Wirtschaft werden nur noch 1,8 Prozent Wachstum erwartet. Im Mai hatte die OECD noch ein Plus von 3,1 Prozent vorhergesagt. Für die weltweit führenden Volkswirtschaften (G20) insgesamt liegt die Voraussage für 2012 bei 3,8 Prozent.

Die schwachen Prognosen führt die OECD auf einen generellen Vertrauensverlust in die Fähigkeit der Politik zurück, die Krise zu meistern. Generalsekretär Gurría sagte, der Euro-Krisengipfel habe mit seinen Entscheidungen zur Schulden- und Bankenkrise zwar einen wichtigen ersten Schritt getan. Die Staaten müssen diese Entscheidungen nun aber auch "umgehend und kraftvoll" umsetzen.

Bei der EZB steht neben der drängenden Entscheidung um den Leitzins auch ein Personalwechsel an. Mit Spannung wird die erste Sitzung unter dem neuen Präsidenten Mario Draghi erwartet. Der Italiener übernimmt den Posten von dem Franzosen Jean-Claude Trichet, dessen Amtszeit nach acht Jahren an der Spitze der Frankfurter Notenbank endete. Ökonomen debattieren bereits darüber, mit welchen Instrumenten die Euro-Hüter unter Draghis Führung künftig in der Schuldenkrise aufwarten werden. Im Zentrum steht auch die Frage, ob die EZB weiter wie unter Trichet in großem Stil Anleihen europäischer Schuldenstaaten ankauft.