Die Rating-Agentur Moody's hat die Sorgen um Europas Banken verstärkt. Die Analysten setzten die Kreditwürdigkeit von mehr als zwanzig europäischen Banken herab. Darunter waren zwölf britische und neun portugiesische Institute, auch große Häuser wie die Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds und Millennium BCP.

Moody's sieht wenig Chancen, dass Großbritannien die kleineren Institute unterstützen wird. Besonders schlecht fiel jedoch das Zeugnis für die Banken in Portugal aus. Das hohe Engagement der dortigen Banken in heimischen Staatsanleihen stelle ein immer größeres Risiko dar.

Großbritanniens Finanzminister George Osborne versuchte, Ängste zu zerstreuen. Im BBC-Radio beteuerte er, die britischen Banken seien gut kapitalisiert. "Sie haben nicht die Art von Problemen, die manche Banken in der Euro-Zone gerade haben." Die Entscheidung von Moody's spiegele nur das Bemühen der Regierung wider, künftig möglichst wenig Steuergelder in die Rettung von Banken zu stecken. Und genau das erwarte die Bevölkerung schließlich.

Seit Wochen machen sich Politiker und Regulierer Sorgen, ob Europas Banken ausreichend gerüstet sind, wenn sich die Schuldenkrise zuspitzt und die von ihnen gehaltenen Staatsanleihen der Peripherieländer weiter an Wert verlieren. Vor allem steht die Frage im Raum, ob sie das schlimmste Szenario, die Pleite eines Euro-Landes, überstehen könnten.

Ein Zahlungsausfall Griechenlands droht noch immer, die Ansteckungsgefahr ist nicht absehbar. Die EU-Kommission will in der kommenden Woche einen Vorschlag zur Koordination der Mitgliedstaaten bei neuen Hilfen für angeschlagene Banken vorlegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits angekündigt, deutschen Banken zu helfen, sollten sie in Notlage geraten.

Britische Regierung besorgt um RBS

Moody's stufte das Langfrist-Rating der RBS um zwei Stufen auf A2 von zuvor AA3 herab, das von Lloyds um eine Stufe auf A1 von AA3. Auch etliche kleinere Institute bekamen schlechtere Noten. Es sei zwar weiter davon auszugehen, dass die britische Regierung die großen, als systemrelevant geltenden Institute im Krisenfall stützen würde. Doch die Wahrscheinlichkeit nehme grundsätzlich ab, erst recht wenn es um kleinere Banken gehe. Barclays und HSBC blieben von den Herabstufungen verschont.

Mit RBS und Lloyds hatten zwei der vier britischen Großbanken in der Finanzkrise vom Staat gerettet werden müssen. Seither arbeiten Regierung und Aufseher in Großbritannien an einer strengeren Regulierung für die Branche.

Die Financial Times berichtete, in der britischen Regierung wachse die Sorge, dass die RBS erneut eine Geldspritze vom Staat brauchen könnte. Es sei möglich, dass die RBS beim Ausfall von Staatspapieren aus den Ländern der Euro-Zone nicht genug Kapital hätte.

Das Länder-Rating von Portugal hatte Moody's wegen der immensen Schuldenlast bereits im Juli gesenkt. Entsprechend schauten sich die Analysten nun auch die dortigen Banken kritisch an: Das Langfrist-Rating für neun Institute wurde jeweils um ein bis zwei Stufen herabgesetzt. Von den großen Instituten waren neben Millennium auch die Banco Espirito Santo und Banco BPI betroffen.