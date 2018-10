Wie in vielen anderen Staaten haben die Beschlüsse des EU-Gipfels in Brüssel auch in den USA positive Reaktionen geerntet. US-Präsident Barack Obama sagte, eine "Stabilisierung der Lage" liege nicht nur im Interesse Europas, sondern "im Interesse der Welt". Seiner Ansicht nach bieten die Ergebnisse die Grundlagen dafür, dass die Euro-Zone ihre Krise bald überwindet. Nun erwarte man, dass Europa sie zügig umsetzt.

Aus den USA hatte es mehrfach harsche Kritik am Krisenmanagement der Euro-Staaten gegeben. Europa habe sich "nie wirklich um die Schwierigkeiten gekümmert", denen das Bankensystem nach der Krise von 2007 ausgesetzt war", hatte Obama beklagt. Finanzminister Timothy Geithner stufte die Belastungen von Staaten und Banken als "das ernstzunehmendste Risiko für die Weltwirtschaft" ein.

Hintergrund der Kritik war die Furcht, die Probleme in Europa könnten die amerikanische Wirtschaft in die Rezession treiben. Die USA haben selbst ein Problem mit ihren Staatsschulden – derzeit 14 Billionen Dollar. Monatelang war unklar, wie das Land in der zweiten Jahreshälfte seine Ausgaben finanziert.

Beschlüsse Gipfel Eurorettung Schuldenkrise EFSF 261011 Schuldenerlass Banken und Versicherungen werden stärker an der Entschuldung Griechenlands beteiligt als bisher geplant. Bereits im Juli hatten die Staaten der Euro-Zone beschlossen, die Privatgläubiger mit einem freiwilligen Abschlag auf griechische Staatsanleihen von 21 Prozent zu beteiligen. Nun sind es 50 Prozent. Das entspricht etwa 100 Milliarden Euro der insgesamt 350 Milliarden Euro griechischer Schulden. (Hier das Beschlusspapier des Gipfels). Die Gesamtschulden reduzieren sich nicht ebenfalls um die Hälfte, weil die Papiere, die bei der Europäischen Zentralbank liegen, ihren Wert behalten. Der Schuldenschnitt wird über einen "freiwilligen" Anleihetausch organisiert: Die Banken und Versicherungen tauschen dabei ihre Anleihen in Bonds mit geringerem Nennwert. Im Gegenzug garantiert der Staat mit bis zu 30 Milliarden Euro für die neuen Staatspapiere. Durch den Schuldenschnitt soll die Schuldenquote Griechenlands bis zum Jahr 2020 auf 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesenkt werden. Derzeit beträgt der Wert 160 Prozent. Rettungsfonds EFSF Die Wirkung des Rettungsfonds EFSF wird mit einem sogenannten Hebel auf eine Billion Euro vervielfacht. Derzeit kann der Fonds 440 Milliarden Euro Kredite absichern. Der EFSF wird nun teilweise das Risiko eines Zahlungsausfalls für Schuldtitel gefährdeter Euro-Staaten übernehmen. Er wird damit zur Versicherung für Anleihen, die Schuldenstaaten ausgeben. Zudem soll ein neuer Sonderfonds entstehen, an dem sich der Internationale Währungsfonds (IWF) beteiligt. Dieser Fonds investiert dann in Anleihen, die der EFSF ebenfalls zum Teil absichert. Dabei könnten auch ausländische Investoren wie Staatsfonds aus China mitmachen. Banken-Rekapitalisierung Führenden Banken Europas müssen sich gut 106 Milliarden Euro neues Kapital besorgen. Nur so kann die Branche nach Berechnungen der Europäischen Bankenaufsicht den Schuldenerlass verkraften. Deutsche Banken brauchen demnach rund 5,2 Milliarden Euro neues Kapital, die griechischen Banken etwa 30 Milliarden Euro. Die spanischen Banken müssen sich 26,16 Milliarden und die italienischen Banken 14,77 Milliarden Euro beschaffen. Der Bedarf französischer Institute wird mit 8,84 Milliarden veranschlagt.

Auch jetzt warnte Obama wieder, wenn es in Europa kein Wachstum gebe, werde dies "Auswirkungen auf unsere Geschäfte" haben. In den USA entstünden nur neue Arbeitsplätze, wenn es Europa wirtschaftlich gut gehe. Europa ist größter Handelspartner der USA. Der Präsident hatte angekündigt, den nationalen Jobmarkt zu beleben und bis zu 450 Milliarden Dollar öffentlichen Geldes aufzuwenden, um Arbeitsplätze zu schaffen.

Beim Euro-Krisengipfel hatten die EU-Staaten in der Nacht zum Donnerstag vereinbart, die Wirkung des Euro-Rettungsfonds EFSF auf bis zu eine Billion Euro zu erweitern. Die großen Banken des Kontinents müssen dem Beschluss nach künftig neun Prozent Kernkapital vorweisen, um gegen eine Krise gerüstet zu sein. Zudem erlassen die Institute dem überschuldeten Griechenland 100 Milliarden Euro Rückzahlungen. Außerdem wollen die Euro-Länder der Regierung in Athen bis 2014 nochmals 100 Milliarden Euro Kreditgarantie geben.

Obama wird in der kommenden Woche beim Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) im südfranzösischen Cannes erwartet. Vor Wochen hatte er angekündigt, dort dafür zu werben, dass die EU-Staaten ihre Wirtschaftspolitik stärker abstimmen. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela Merkel hatten im Sommer sogar eine Wirtschaftsregierung vorgeschlagen.