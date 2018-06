Rund 500 Randalierer haben in Athen eine friedliche Demonstration gegen das Sparpaket der Regierung angegriffen und eine Panik ausgelöst. Vermummte Jugendliche warfen Steine und Molotowcocktails auf Demonstranten aus dem Lager der Kommunisten, die den Generalstreik bislang mit friedlichen Protesten begleiteten.

Ein 53 Jahre alter Mann starb. Er sei von einem Stein am Kopf verletzt worden und habe anschließend einen Herzinfarkt erlitten, berichteten griechische Medien. Mindestens 16 Menschen wurden verletzt, teilte der Rettungsdienst mit. Bereits am Mittwoch hatte es schwere Krawalle in Athen gegeben.

Die Zusammenstöße ereigneten sich auf dem Syntagma-Platz vor dem griechischen Parlament. Nach Polizeiangaben betrug die Zahl der Protestierenden zunächst etwa 50.000. Die Einsatzkräfte setzten Tränengas ein, um die aufgebrachte Menschenmenge auseinanderzutreiben. Tausende Menschen flohen in Panik vom Platz.

Finanzminister appelliert an Abgeordnete

Anlass der Proteste ist eine Parlamentsabstimmung am Abend über ein weiteres Sparpaket. Es sieht unter anderem Kürzungen bei den Sozialleistungen, Stellenstreichungen im Öffentlichen Dienst sowie die Einführung einer Grundbesitzsteuer und eines Solidaritätszuschlags vor. Das Gesetz hatte die Troika aus Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds und EU-Kommission als Bedingung für weitere Hilfskredite gefordert.

Das Sparpaket ist zudem Voraussetzung für ein zweites Hilfsprogramm für Griechenland. Finanzminister Evangelos Venizelos appellierte an die Abgeordneten, für das Gesetz zu stimmen. Es gebe keinerlei Spielraum für Kompromisse. Sollte das neue Spargesetz nicht gebilligt werden, werde es für Griechenland "keinen neuen Tag, sondern nur noch Dunkelheit geben".

Demonstrationen gegen das Sparprogramm gab es auch in der Hafenstadt Thessaloniki im Norden des Landes, in der westgriechischen Hafenstadt Patras und auf Kreta in der Hafenstadt Heraklion sowie in der Stadt Ioannina im Nordwesten des Landes, berichtete das griechische Fernsehen.

Die Streiks gingen weiter. Mitarbeiter von Ministerien, Fährbetrieben und der Bahn ließen die Arbeit ruhen. Ihnen schlossen sich Taxi-Fahrer und Angestellte öffentlicher Verkehrsbetriebe an.