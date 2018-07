Die Beschlüsse des Euro-Krisengipfels von Brüssel sind auch Thema einer Reise von EU-Währungsfachmann Klaus Regling nach China. Der Chef des Euro-Rettungsschirmes EFSF hält seinen Besuch in Peking für "sehr nützlich" für den Kontakt zu chinesischen Investoren.

Er habe die Verantwortlichen im chinesischen Finanzministerium und in der Zentralbank in Peking über die Ergebnisse des EU-Gipfels informiert, sagte Regling. Seine Gespräche seien aber "keine Verhandlungen". Es werde deshalb auch nichts beschlossen. Für den Rettungsschirm sei es aber sehr wichtig, mit den großen Investoren wie China in Kontakt zu stehen.

Der Hintergrund: Die Euro-Staaten hatten beschlossen, die Wirkung des im Moment 440 Milliarden Euro umfassenden Fonds durch die Hilfe privater Geldgeber auf bis zu eine Billion Euro zu steigern. Dazu vorgesehen ist ein Sonderfonds, in den auch das wirtschaftlich starke China investieren könnte.

Beschlüsse Gipfel Eurorettung Schuldenkrise EFSF 261011 Schuldenerlass Banken und Versicherungen werden stärker an der Entschuldung Griechenlands beteiligt als bisher geplant. Bereits im Juli hatten die Staaten der Euro-Zone beschlossen, die Privatgläubiger mit einem freiwilligen Abschlag auf griechische Staatsanleihen von 21 Prozent zu beteiligen. Nun sind es 50 Prozent. Das entspricht etwa 100 Milliarden Euro der insgesamt 350 Milliarden Euro griechischer Schulden. (Hier das Beschlusspapier des Gipfels). Die Gesamtschulden reduzieren sich nicht ebenfalls um die Hälfte, weil die Papiere, die bei der Europäischen Zentralbank liegen, ihren Wert behalten. Der Schuldenschnitt wird über einen "freiwilligen" Anleihetausch organisiert: Die Banken und Versicherungen tauschen dabei ihre Anleihen in Bonds mit geringerem Nennwert. Im Gegenzug garantiert der Staat mit bis zu 30 Milliarden Euro für die neuen Staatspapiere. Durch den Schuldenschnitt soll die Schuldenquote Griechenlands bis zum Jahr 2020 auf 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesenkt werden. Derzeit beträgt der Wert 160 Prozent. Rettungsfonds EFSF Die Wirkung des Rettungsfonds EFSF wird mit einem sogenannten Hebel auf eine Billion Euro vervielfacht. Derzeit kann der Fonds 440 Milliarden Euro Kredite absichern. Der EFSF wird nun teilweise das Risiko eines Zahlungsausfalls für Schuldtitel gefährdeter Euro-Staaten übernehmen. Er wird damit zur Versicherung für Anleihen, die Schuldenstaaten ausgeben. Zudem soll ein neuer Sonderfonds entstehen, an dem sich der Internationale Währungsfonds (IWF) beteiligt. Dieser Fonds investiert dann in Anleihen, die der EFSF ebenfalls zum Teil absichert. Dabei könnten auch ausländische Investoren wie Staatsfonds aus China mitmachen. Banken-Rekapitalisierung Führenden Banken Europas müssen sich gut 106 Milliarden Euro neues Kapital besorgen. Nur so kann die Branche nach Berechnungen der Europäischen Bankenaufsicht den Schuldenerlass verkraften. Deutsche Banken brauchen demnach rund 5,2 Milliarden Euro neues Kapital, die griechischen Banken etwa 30 Milliarden Euro. Die spanischen Banken müssen sich 26,16 Milliarden und die italienischen Banken 14,77 Milliarden Euro beschaffen. Der Bedarf französischer Institute wird mit 8,84 Milliarden veranschlagt.

Die Wahrscheinlichkeit eines Einstiegs ist deshalb hoch, weil das Land bereits in Europa finanziell engagiert ist und viel zu verlieren hat. Schätzungsweise ein Viertel seiner Devisenreserven sind in Euro angelegt. Sollten chinesische Anleihen von Euro-Staaten ausfallen oder an Wert verlieren, würde das für das Land teuer. Entsprechend groß ist das Interesse der aufstrebenden Wirtschaftsmacht an stabilen Verhältnissen in der europäischen Währungsgemeinschaft.

China sei ein loyaler Partner des EFSF, sagte Regling. Etwa 40 Prozent hätten bisher Investoren in Asien gekauft. Es sei deshalb nur normal, wenn der Fonds bei Investoren für seine Anleihen oder mögliche neue Produkte werbe.

China deutete Bedingungen für einen Einstieg an. Das Land sei stark daran interessiert, Europa zu helfen, sei dies doch sein größter Handelspartner. Ein Engagement hänge davon ab, ob sich auch andere Länder daran beteiligten, sagte Yu Yongding von der Chinesischen Zentralbank der Financial Times. Ein Investment müsse gut abgesichert sein. Auch sollten sich die Europäer mit Kritik an der chinesischen Währungspolitik zurückhalten.

Frankreichs Präsident Nikolas Sarkozy begrüßte eine weitere Beteiligung der Chinesen an der Stabilisierung der Währungsgemeinschaft. "Unsere Unabhängigkeit wird davon nicht berührt", sagte er. Es gebe keinen Grund, das Vertrauen der Chinesen nicht in Anspruch zu nehmen. Sarkozy hatte kurz nach dem Gipfel von Brüssel mit Chinas Präsident Hu Jintao telefoniert, um mit ihm über die Details des Rettungsplanes und ein mögliches Einsteigen der Chinesen zu sprechen.

Die Deutsche Wirtschaft reagierte skeptisch: Der Chef des Industrieverbandes BDI Hans-Peter Keitel sagte, ein Einstieg einer nicht-Euro-Nation gebe der die Möglichkeit, das Schicksal der gemeinsamen Währung mitzubestimmen.