Die Sozialdemokraten dringen auf lückenlose Aufklärung des HRE-Rechenfehlers durch Schäuble. 55,5 Milliarden Euro seien "kein Betrag, den die schwäbische Hausfrau in einer Keksdose versteckt und vergisst", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Thomas Oppermann.

Schäuble sei für die "Schrottbank" verantwortlich und damit dafür, dass die Bank ordnungsgemäß geführt und beaufsichtigt werde. "Der unbefangene Beobachter gewinnt den Eindruck, dass das Finanzministerium angesichts immer neuer Rettungspläne völlig die Übersicht verloren hat." Das neue Motto der Bundesregierung sei: "Milliarden sind nicht mehr so wichtig. Wir rechnen in Billionen", kritisierte Oppermann.

Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Fraktionschef der Linkspartei, Ulrich Maurer. Das Finanzministerium beherrsche die Grundrechenarten offenbar nicht. "Finanzminister Schäuble muss hier umgehend Klarheit schaffen." Ein Ministerium, in dessen Ägide offenbar nicht einmal die Bilanzbuchung funktioniere, sollte erst recht die Hände davon lassen, den Euro-Rettungsschirm EFSF "mit ungedeckten Schecks aufzublasen", sagte Maurer.

Am Freitag war bekannt geworden, dass ein Rechenfehler in den Bilanzen der Bad Bank der Hypo Real Estate (HRE) die deutsche Schuldenlast deutlich sinken lässt. Die fälschlicherweise zu viel verbuchten 55,5 Milliarden Euro senken den Schuldenstand von zunächst erwarteten 83,7 auf 81,1 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Das Bundesfinanzministerium bestätigte einen entsprechenden Bericht von stern.de. Mit der Quote von 81,1 Prozent übertrifft Deutschland allerdings immer noch die im Vertrag von Maastricht festgelegte Grenze von 60 Prozent deutlich.

Der Fehler in den Bilanzen der Bad Bank, die unter dem Namen FMS Wertmanagement firmiert und komplett dem Staat gehört, war offenbar durch fehlerhafte Doppelbuchungen seit dem vergangenen Jahr entstanden, die erst jetzt aufgefallen sind. Im Prinzip seien Addition und Subtraktion verwechselt worden, hieß es. "Ungeachtet der noch zu klärenden Ursachen... begrüßt die Bundesregierung grundsätzlich jede Reduzierung des Maastricht-Schuldenstandes", teilte das Finanzministerium mit.

Bad Bank könnte bald wieder Milliarden brauchen

Zum Vergleich: Die zuviel verbuchte Summe entspricht etwas mehr als einem Viertel der 211 Milliarden Euro, die Deutschland zum Euro-Rettungsfonds EFSF beisteuert und ist etwa das Doppelte der gesamten deutschen Neuverschuldung in diesem Jahr. Für Finanzminister Schäuble ist der unverhoffte Geldsegen ein Glücksfall, er wirft aber kein gutes Licht auf die staatseigene Bad Bank FMS Wertmanagement.

Im Jahr 2010 beliefen sich die Fehlbuchungen auf 24,5 Milliarden Euro, 2011 auf 31 Milliarden Euro, teilte das Finanzministerium mit. Allerdings könnte es sein, dass der Bund schon in Kürze wieder einige Milliarden zuschießen muss, da die Bad Bank griechische Anleihen im Wert von 7,2 Milliarden Euro hält. Im schlimmsten Fall müsste sie die Hälfte und damit bis zu 3,6 Milliarden Euro davon abschreiben.