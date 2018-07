BaFin hat die deutschen Versicherer aufgefordert , bis zum 7. November offenzulegen, wie viel von ihrem Geld in Banken oder von Banken ausgegebenen Papieren steckt. Darüber hinaus will die Behörde herausfinden, wie groß das Volumen europäischer Staatsanleihen im Besitz der Versicherer ist. Es gebe keinen Grund zur Sorge, versicherte ein BaFin-Sprecher. Die Umfrage unter den Assekuranzen stehe in keinem Zusammenhang mit der Eurokrise.

Angeblich handelt es sich nur um eine Routineanfrage, doch sie sorgt für Unruhe: Die Finanzaufsicht

Dennoch schlug die Nachricht Wellen. Vielleicht wegen des Zeitpunkts – schließlich wurden gerade in Brüssel die Details des Schuldenschnitts für Griechenland ausgehandelt, der eine Belastung des Bankensektors bedeutet. Könnte die Krise auf die Versicherer überspringen? Müssen Sparer um ihre Lebensversicherungen und Riesterrenten bangen?

Das Risiko ist gering. Banken seien durch die Krise in größerer Gefahr als Versicherer, sagt Stefan Homburg, Direktor des Instituts für Öffentliche Finanzen an der Universität Hannover. Anders als die Assekuranzen, die vor allem Geld verleihen – etwa, indem sie Staatsanleihen oder Pfandbriefe kaufen oder sich direkt an Unternehmen beteiligen –, arbeiten Banken häufig mit sehr viel Fremdkapital. Dadurch steigt ihr Risiko, und schon geringe Verluste, etwa durch faule Kredite oder im Kurs gefallene Wertpapiere, können eine Bank in die Pleite treiben. Das sei in der Versicherungswirtschaft nicht der Fall, sagt Homburg.

Weniger Gewinn, keine Pleite

Versicherungen müssen sich auch nicht vor einer Massenpanik und der folgenden Liquiditätskrise fürchten. "In der Bankwirtschaft kennt man Fälle, wo die Kunden am Bankschalter Schlange stehen und an ihr Geld wollen", sagt Thomas Hartung, Professor für Versicherungswirtschaft an der Universität der Bundeswehr München. "Das gibt es in der Versicherungswirtschaft nicht, weil Gelder nicht sofort ausbezahlt werden müssen. Sie können nicht mit ihrer Police zum Versicherer gehen und verlangen, umgehend Geld zu bekommen."

Sollten aus Angst um die Stabilität der Branche keine Lebensversicherungen mehr abgeschlossen oder bestehende Verträge gekündigt werden, würden die Gewinne der Versicherer zwar sinken. Pleite wären sie aber deswegen noch lange nicht. Im schlimmsten Fall müssten Versicherer Kapitalanlagen dann unter Wert verkaufen, um Liquidität zu beschaffen und Vertragsstornierungen zu bedienen, erklärt Hartung.

Was aber passiert, wenn es zu massiven Ausfällen bei Staatsanleihen kommt, wie etwa durch den fünfzigprozentigen Forderungsverzicht Griechenlands ? "Wenn eine Versicherung zwei Prozent ihrer Anlagen in griechischen Anleihen hält, wäre das ein Ausfall von nur einem Prozent", beruhigt Homburg. "Ein Riestervertrag läuft über 20 oder 30 Jahre. Was der Versicherte am Schluss bekommt, hängt von der durchschnittlichen Rendite ab. Wenn die Rendite eines Jahres um ein Prozent gedrückt wird, wird der Versicherte das gar nicht merken."