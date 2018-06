Italiens größte Bank Unicredit will durch eine Kapitalerhöhung 7,5 Milliarden Euro einnehmen. Der Konzern, zu dem auch die Münchner HypoVereinsbank (HVB) und die Wiener Bank Austria gehören, will damit seine Bilanz in Ordnung bringen und die strengeren Kapitalanforderungen für Banken erfüllen. Im dritten Quartal hat die Bank mehr als zehn Milliarden Euro Verlust gemacht.

Die Unicredit ist die erste Großbank Europas, die eine solch umfangreiche Kapitalerhöhung angekündigt hat. Der Schritt soll demnach zwischen Mitte Januar und Mitte Februar unternommen und im ersten Quartal 2012 abgeschlossen werden. Im Dezember soll er offiziell von den Aktionären beschlossen werden. Für 2011 kündigte das Institut zudem an, die Dividende zu streichen und risikoreiche Anlagen abzubauen. Bis 2015 sollen in Italien 5.200 Stellen wegfallen, das sind zwölf Prozent der dortigen Belegschaft. Bis 2015 soll so ein Gewinn von 6,5 Milliarden Euro erwirtschaftet werden.

Damit folgt die Unicredit vielen anderen Banken, die zusammen weltweit den Abbau von mehr als 110.000 Arbeitsplätzen angekündigt hatten. Außerdem will die Unicredit den Aktienhandel in London schließen. Auch einige Aktivitäten in Osteuropa könnten zur Disposition stehen. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an: Unicredit-Aktien stürzten um mehr als sechs Prozent auf 77 Cent ab.

Eine der größten Kapitalerhöhungen

Dass die Unicredit im dritten Quartal hohe Verluste machte, lag vor allem an Abschreibungen auf Beteiligungen in der Ukraine und Kasachstan und Wertberichtigungen von 9,6 Milliarden Euro. Unicredit hat vergleichsweise gering in Anleihen der hoch verschuldeten Staaten Griechenland, Irland, Portugal und Spanien investiert. Dagegen macht ihr die Krise im Heimatland schwer zu schaffen. Das Geldhaus hat italienische Anleihen in Höhe von 38 Milliarden.

Die Finanzspritze sei komplett durch ein Bankenkonsortium garantiert, teilte das Kreditinstitut mit. Größter Aktionär der Bank ist Libyen. Dessen Anteile sind aber wegen der Unruhen in dem Land eingefroren worden. Eine mit der Situation vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es werde mit potenziellen Investoren aus China und Katar verhandelt, es gebe aber noch keine Zusagen.

Die Kapitalerhöhung wird die größte seit Oktober 2010. Damals hatte die Deutsche Bank ihr Kapital auf zehn Milliarden Euro erhöht. Eine vergleichbare Größenordnung hat es in Italien in der Finanzkrise bisher nicht gegeben. Für die Unicredit wird es schon die dritte Finanzspritze seit 2009. Bei den beiden vorangegangen Schritten hatte die Bank zusammen 7 Milliarden Euro eingenommen.

Die übrigen Institute in Europa wollen nach eigenem Bekunden die neuen Kapitalanforderungen aus eigener Kraft bewältigen. Bis zum 30. Juni müssen sie auf eine harte Kernkapitalquote von neun Prozent bei einer gleichzeitigen marktgerechten Bewertung ihrer Staatsanleihen kommen. Die Commerzbank etwa will das dadurch schaffen, dass sie sich von Randgeschäften trennt und Risiken schneller abbaut. Zudem dürfen Teile des Geschäfts vorübergehend keine neuen Kredite ausgeben.