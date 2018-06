Wer den Schaden hat, braucht nach Spott nicht lange zu fragen. "Die Jubelmeldungen vom Euro-Gipfel am vergangenen Mittwoch haben sich offenbar in ihr Gegenteil verkehrt", hält der Unionsabgeordnete und Kritiker des Rettungskurses Klaus-Peter Willsch seinen Kollegen entgegen. Und der oberste Abweichler der Liberalen, Frank Schäffler, lässt ausrichten, nun zeige sich, dass es so genau so komme "wie wir es immer gesagt haben – nur schneller". Das griechische Volk könne nun endlich für das votieren, was ohnehin besser sei: den Austritt aus der Währungsunion. Ein Mitarbeiter eines Euro-skeptischen Abgeordneten wird noch deutlicher: "Das ist ein Schlag in das Gesicht der Rettungsfanatiker".

Für die deutschen Kritiker von Rettungsschirmen und Hilfskrediten ist die Ankündigung des griechischen Premiers Giorgos Papandreou vom Montag, das Volk über den Brüsseler Rettungsplan abstimmen zu lassen, ein Triumph. Auch sie wissen, dass am Ende des Referendums genau das passieren könnte, was sie lange fordern: Griechenland würde binnen kurzer Zeit in die Insolvenz rutschen, das Land müsste raus aus dem Euro, die Rettungsschirm-Politik wäre gescheitert. Während Ökonomen fürchten, dass dann die Weltwirtschaft in ein neues Chaos stürzt, halten die Euro-Rebellen einen solchen Schritt für ein reinigendes Gewitter. "All diejenigen, die sagen, es gebe keine Alternative, werden nun Lügen gestraft", sagt Schäffler.

Etwas zynisch könnte man sagen, dass das Referendum in Griechenland den Schäfflers und Willschs gerade Recht kommt. Zuletzt lief es für die selbsternannten Rebellen nämlich nicht mehr so besonders. Als der Bundestag Ende September über die Ausweitung des Rettungschirmes befand, gab es zwar viel mediales Tam-Tam um den Kreis der Abweichler – allen voran um den Gewissensentscheid des Unionsabgeordneten Wolfgang Bosbach . Am Ende hatte die Kanzlerin ihre Mehrheit aber recht problemlos zusammen. Als Angela Merkel in der vergangenen Woche binnen weniger Stunden zur Abstimmung über die Hebelung des EFSF bat, schrumpfte die Gruppe der Verweigerer sogar noch weiter in sich zusammen. Selbst Schäffler räumt ein, dass es noch immer keine "Massenbewegung" gegen die Euro-Rettung im Deutschen Bundestag gebe.

Die wird wohl auch ausbleiben. Dennoch stimmt natürlich die Diagnose, dass das Referendum ein Rückschlag für jene Abgeordneten bedeutet, die bedingungslos für die Rettung Griechenlands geworben haben. Alles für Griechenland , lautete ihre Parole. Dass jetzt ausgerechnet der griechische Premier die Rettung in Frage stellt, ist für viele nur schwer nachvollziehen. Der Unionsabgeordnete Norbert Barthle, haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion, formuliert es diplomatisch so: "Die Frustration hält sich in Grenzen. Schließlich machen wir das nicht nur für Griechenland, sondern auch für Europa und damit für uns."

Dennoch sind nun viele Fragen der Euro-Retter wieder offen, die längst geklärt schienen: Kommt es nun zum Schuldenschnitt in Griechenland? Was wird aus den weiteren Krediten für Athen? Noch in diesem Jahr soll der Bundestag eigentlich über Griechenland II abstimmen, ein weiteres Rettungspaket – wird die Abstimmung nun verschoben? Und generell: Wie soll man den Bürgern noch erklären, dass man Griechenland mit allen Mitteln helfen muss, wenn das Volk am Ende selbst die helfende Hand ausschlägt? "Die Lage ist sehr unübersichtlich", sagt Barthle. "Und das Referendum ist sicherlich belastend für die Frage, wie wir weiter verhandeln."

Wenn es in Griechenland tatsächlich erst im Januar zur Volksabstimmung kommt, läge bis dahin die Rettung des Landes auf Eis. Denn welche Schritte kann Europa, kann Deutschland jetzt noch unternehmen, wenn nicht mal sicher ist, ob Griechenland im Euro verbleibt? Für die überzeugten Euro-Retter in Berlin ist das ein Problem: Sie sind vorerst ausgebremst. Und sie müssen nun fürchten, dass wieder die Oberwasser bekommen, die man eine Zeit lang gefürchtet hat: die Schäfflers und Willschs, die man mittlerweile wieder ganz gut im Griff hatte.

Werden sie wieder Rückenwind bekommen? Sie selbst sagen: Ja. "Das spielt uns in die Karten", heißt es im Kreis der Abweichler. Der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler treibt unbeirrt den Mitgliederentscheid in seiner Partei voran, auf rund 60 Veranstaltungen debattiert die Partei nun den richtigen Weg aus der Euro-Krise. Schäffler selbst wird am kommenden Mittwoch in seinem Wahlkreis auftreten. Es geht wieder um den Euro, sein Kontrahent wird kein geringerer als der Außenminister sein.

Westerwelle gegen Schäffler, darauf dürfte sich vor allem Schäfler freuen. Dass die Partei ihm nun solch mächtige Gegenspieler schickt, wertet er als Zeichen dafür, dass man an der Parteispitze langsam nervös wird.