6,975 Prozent. So viel Zinsen muss Spanien auf am Donnerstag begebene zehnjährige Staatsanleihen bezahlen. Die Marke von sieben Prozent wurde damit nur knapp verfehlt. Sie gilt als kritisch, weil Portugal und Irland Hilfe beim Rettungsfonds EFSF beantragt haben, nachdem sie diese Marke übersprungen hatten. Auch die Zinsen für französische, belgische und italienische Anleihen sind in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen.

Warum hat sich die Schuldenkrise nochmals so verschärft? Letztlich gibt es auf diese Frage nur eine Antwort: Der Schuldenschnitt für Griechenland ist schuld. Mit ihm hat die EU ein Tabu gebrochen. Bislang war die Beteiligung der privaten Gläubiger an der Rettung der Krisenstaaten frühestens für Mitte 2013 vorgesehen – mit der Einführung des Europäischen Stabilitätsmechanismus ( ESM ).

Dass sich die Politik nicht an eine einmal abgegebene Zusage hält, erhöht nun die Unsicherheit unter den Gläubigern. Viele Banken bekunden mittlerweile offen, dass sie sich von den Anleihen der sogenannten PIIGS-Staaten (Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien) trennen wollen – so schnell wie möglich.

Eine Beteiligung der privaten Gläubiger ist richtig, aber sie muss transparent und planvoll vorgenommen werden. Die EU hat jedoch in der Krise wenig planvoll gehandelt, der Fall Griechenland hat dies einmal mehr belegt. Nichts schadet mehr als Unsicherheit. Was wird die nächste Volte der EU in ihrem Krisenmanagement sein? Ein Schuldenschnitt in einem weiteren Euro-Land? "Wenn heute noch einmal ein Politiker zu mir käme und verlangte, wir sollten unsere Staatsanleihen in den Büchern halten, dann antworte ich: Trau, schau, wem?", sagte unlängst Commerzbank-Chef Martin Blessing und verkündete, in den kommenden Monaten weiter Staatsanleihen zu verkaufen. Man kann es ihm nicht verübeln, er handelt im Sinne der Aktionäre.

Den sich selbst verstärkenden Prozess aus steigenden Zinsen, wachsender Unsicherheit und wieder steigenden Zinsen zu durchbrechen, ist nur sehr schwer möglich. Für Schulden gemeinschaftlich zu haften, zum Beispiel über Euro-Bonds, wird von der Bundesregierung immer noch vehement abgelehnt, obwohl sich selbst der Sachverständigenrat mittlerweile für einen europäischen Schuldentilgungsfonds ( Gutachten , S. 109 ff.) ausspricht. Kurzfristig hat damit allein die Europäische Zentralbank die Möglichkeit, den Markt durch eine massive Ausweitung der Anleihenkäufe wieder zu stabilisieren. Bislang scheint die EZB aber alles andere als gewillt, sich noch stärker für die Rettung des Euro zu engagieren, als sie es ohnehin schon tut.