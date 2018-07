Auf die anfängliche Hoffnung, dass Mario Draghi sich als echter amerikanischer Zentralbanker entpuppen würde, folgte relativ schnell die Enttäuschung. Zwar hat er schon auf seiner ersten Sitzung als neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) die Zinsen ohne große Ankündigung gesenkt und die Märkte positiv überrascht. Doch im Laufe der nachfolgenden Pressekonferenz stellte er klar, dass die EZB nur vorübergehend und im begrenzten Maße Anleihen von europäischen Krisenstaaten kaufen wird. Bis Ende vergangener Woche hat die Notenbank Papiere im Wert von 183 Milliarden Euro übernommen. Zum Vergleich: Die amerikanische Zentralbank Fed hat für rund 900 Milliarden Dollar US-Staatsanleihen gekauft, um den öffentlichen Haushalt nicht zu gefährden.

Diese zögerliche Strategie der EZB kann nur scheitern. Die Zinsen auf italienische Anleihen sind in den vergangenen sechs Monaten von 4,7 auf 7,3 Prozent gestiegen, obwohl die EZB Feuerwehr gespielt hat. Wenn die EZB kauft, aber gleichzeitig dem Markt signalisiert, dass sie zögerlich und widerwillig agiert, wird sie die Spekulation an den Finanzmärkten nicht eindämmen können. Entweder ganz oder gar nicht.

Sylvain Broyer ist Chefvolkswirt der französischen Investmentbank Natixis in Frankfurt am Main.

Die EZB muss dem Markt klar machen, dass sie alles unternehmen wird, um die italienischen Zinsen auf ein tragfähiges Niveau zu drücken, um so einen Anstieg der Neuverschuldung allein aufgrund gestiegener Zinsen zu verhindern. Sollten die Renditen in Italien dauerhaft auf neun Prozent steigen, so würde das frisch geschnürte Sparpaket einfach verpuffen. Die geplanten Einsparungen von 50 Milliarden Euro würden direkt von den Taschen der italienischen Steuerzahler in die der Gläubiger wandern.

Macht das Sinn? Die Märkte werden noch höhere Zinsen verlangen, um noch mehr Geld zu verdienen. Das wird Italien, wie bereits im Fall Griechenland geschehen, zu neuen Sparpaketen zwingen und immer tiefer in die Rezession reißen. Niemand außer der Europäischen Zentralbank kann diese Spirale durchbrechen. Die Märkte spielen verrückt, sie funktionieren nicht mehr. An einem Tag steigen die Zinsen, weil Silvio Berlusconi immer noch nicht zurückgetreten ist. Am nächsten Tag steigen sie weiter, weil Italien für kurze Zeit ohne Regierung ist.

In Wahrheit ist die Lage Italiens gar nicht so schlecht und mit Griechenland nicht vergleichbar. Der Anteil der Beschäftigung im gewerblichen Sektor an der Gesamtbeschäftigung ist höher als in Deutschland. Seit Einführung des Euro hat die italienische Industrie eine starke qualitative Wandlung mit erfolgreichen Nischenstrategien vollzogen.