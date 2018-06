EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und Währungskommissar Olli Rehn haben am heutigen Mittwoch viel versprochen: Niedrigere Finanzierungskosten, weniger Turbulenzen, mehr Vertrauen – all das sollen gemeinsame Anleihen schaffen . Mag sein, dass die beiden recht haben. Ganz gewiss liegt die Einführung gemeinsamer Anleihen in der Logik einer gemeinsamen Währung, die auf Dauer ohne eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik nicht funktioniert. Wer sich weiterhin verzweifelt an das Bail-out -Verbot klammert, hat zwar bis auf weiteres den Wortlaut der EU-Verträge auf seiner Seite. De facto perpetuiert er einen Fehler, der bei der Schaffung der Währungsunion gemacht wurde und die Euro-Staaten heute viel Geld kostet.

Trotzdem haben die Vorschläge der Kommission etwas Scheinhaftes, Unernstes. Denn langfristig mögen gemeinsame Anleihen richtig sind – kurzfristig sind sie nicht zu haben. Es sei denn in einer Art Light-Version: gemeinsame Anleihen ohne echte gemeinsame Haftung. Diese könnten zwar schnell eingeführt werden, dürften die Märkte aber kaum beeindrucken. Jede ernsthafte Variante bedarf einer Änderung der Europäischen Verträge, und eine solche Änderung braucht Zeit. Mehr Zeit, als die Märkte der Politik gegenwärtig gewähren. Euro-Bonds sind daher eine Scheinlösung: Die akute Krise beenden sie nicht.

Nur, warum legt die EU-Kommission sich dann so ins Zeug? Die technische Antwort auf diese Frage lautet: weil das EU-Parlament die Kommission im Juli beauftragt hat, solche Vorschläge zu machen. Man sieht an dieser Stelle, ganz nebenbei, dass das viel belächelte Parlament seine neuen Rechte durchaus zu nutzen weiß. Dennoch, als reine Vollzugsbeamte sind Barroso und Rehn heute nicht aufgetreten.

Die zweite, politische Antwort lautet: weil die Kommission es leid ist, in der Krise ständig von den Staats- und Regierungschefs – namentlich von Merkel und Sarkozy – überfahren zu werden. "Wir sind die Wirtschaftsregierung", hat Barroso vor einigen Wochen vollmundig verkündet. Nun will er den Anspruch mit Leben füllen und hofft, die Regierungen treiben zu können.

Wachsender Unmut über Merkel

Der Zeitpunkt dafür ist geschickt gewählt. In Brüssel wächst genauso wie in vielen Hauptstädten der Unmut über das deutsche Vorgehen. Einerseits diktiert die Kanzlerin den europäischen Krisenstaaten Schuldenbremsen und Reformprogramme. Andererseits will sie weder Euro-Bonds noch ein stärkeres Engagement der Europäischen Zentralbank (EZB). Dieses doppelte deutsche Nein nervt die Partner – und es ist mit jedem Tag, den die Krise dauert, schwerer zu halten.

Daher ist dies die dritte und wahrscheinlich beste Antwort auf die Frage, warum jetzt über Euro-Bonds gestritten wird: weil viele, die Euro-Bonds sagen, in Wahrheit die EZB meinen – und so den deutschen Widerstand gegen weitere Anleihenkäufe der Zentralbank brechen wollen. Tatsächlich hat die "EZB-Lösung" den Vorteil, dass sie vergleichsweise schnell zu haben wäre.

Euro-Bonds oder EZB? So wie die Kurse stehen, wird sich die Bundesregierung für einen Weg entscheiden müssen. Nicht ausgeschlossen ist übrigens, dass am Ende sogar beides kommt. Erst ein stärkeres Engagement der EZB – und später, wenn die Krise nicht mehr ganz so heftig tobt, Euro-Bonds. Die Kommission nennt diese seit heute übrigens "Stabilitätsbonds".