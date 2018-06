Für Franzosen ist La Hague ein Urlaubsort und Atomenergie besonders günstiger Strom. Wenn die Castoren mit der radioaktiven Fracht nahezu wöchentlich mit Lastwagen über die französischen Landstraßen fahren, werden sie nur selten beachtet. Die Bewohner in der Nähe der Wiederaufbereitungsanlage La Hague hatten sich längst an das Bild des Gefahrenguts vor ihrer Haustür gewöhnt. Häufig pausierte der Zug in einem Bahnhof und die Franzosen standen mit ihrem Kaffeebecher in der Hand seelenruhig daneben. Die Atomkraft ist in Frankreich ein nationales Kulturgut, das den Franzosen halb so teuren Strom wie in Deutschland beschert. Jeder Bürger hat ohnehin einen der 59 Meiler in der Nachbarschaft.

Doch auch im Land mit der weltweit höchsten AKW-Dichte werden die Atomkraftgegner nun zahlreicher. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte haben Franzosen in dieser Woche vehement gegen den Castortransport nach Deutschland protestiert. Bürger spannten Plakate gegen das "rollende Tschernobyl", Aktivisten belegten Gleise und französische Medien berichteten ausführlich über die radioaktiv strahlende Fracht. Natürlich sind die Proteste im Nachbarland immer noch zaghaft im Vergleich zu beeindruckenden deutschen Aktionen. Aber langsam scheint Frankreich aus seinem nuklearen Dornröschenschlaf aufzuwachen.

Denn Frankreich hat die Energiewende bewusst verschlafen und sich seine Strom-Junkies selbst erzogen. Während in Deutschland Radiatoren als Energiefresser verpönt sind, heizen noch heute mehr als sieben Millionen Haushalte ausschließlich mit Strom. In kalten Wintern muss deshalb selbst die Atomnation Strom aus Deutschland importieren. Französische Firmen werben bis heute für ihre Radiatoren ungehindert mit dem Label "öko-elektrisch" – dabei handelt es sich um sehr energieintensive Strahler, die in Deutschland höchstens zur Überbrückung auf dem Dachboden oder in der Garage genutzt werden. Auch Energiesparlampen werden selten benutzt und die Elektroläden verstecken die Energieklasse an der Seite von Waschmaschinen und Tiefkühltruhen – schließlich interessieren sich französische Käufer nur geringfügig für den ohnehin günstigeren Stromverbrauch.

Frankreich scheint in der Frage der Atomenergie zwei Jahrzehnte hinter Deutschland zu liegen: Präsident Nicolas Sarkozy erklärt auf seiner Tournee für die Präsidentschaftswahlen im April 2012 wie einst Helmut Kohl die Atomenergie für "unverzichtbar für die Industrie unseres Landes". Wer die Atomkraftwerke abschalten wolle, gefährde die Zukunft der Kinder Frankreichs. Und die Opposition? Auch hier erinnern die Sozialisten heute an die SPD der 1980er Jahre, die sich noch nicht zu einem klaren Bekenntnis durchringen konnte. Der sozialistische Herausforderer von Sarkozy, Francois Hollande, will auch nach dem atomaren Unglück von Fukushima die Atomkraft allenfalls "schrittweise reduzieren".