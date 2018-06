Griechenlands Ministerpräsident Giorgos Papandreou hatte zuletzt sicherlich selten so viele Anhänger wie an diesem Tag in Nizza. Tausende Globalisierungskritiker, die am Dienstagnachmittag dort gegen die Politik der G 20 auf die Straße gingen, begrüßten seine überraschende Ankündigung, das griechische Volk über den europäischen Rettungs- und Sparplan abstimmen zu lassen. Die Neuigkeit aus Griechenland kam als Durchsage per Lautsprecher – und die Protestler, nach Angaben des Veranstalters etwa zehntausend, applaudierten lautstark.

Auch Nikolaos Kolidis aus einem Vorort der griechischen Hauptstadt Athen findet seinen Ministerpräsidenten zum ersten Mal "seit unendlich langer Zeit" wieder sympathisch. Eigentlich ist der 22-jährige Literaturstudent mit den sorgfältig gegelten Haaren wie viele Gleichgesinnte aus Europa und auch aus den USA nach Südfrankreich gereist, um gegen die Finanzmarktpolitik der 20 wirtschaftsstärksten Staaten zu protestieren.

Am Donnerstag und Freitag werden in Cannes US-Präsident Barack Obama, Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre europäischen Kollegen sowie unter anderen die Staatschefs Brasiliens, Indiens und Chinas über die künftige Finanzmarktpolitik, über Rohstoffe und Umweltgesetze der Welt diskutieren. "Die Staatschefs handeln und sparen gegen das Volk – nun hat Papandreou uns erstmals die Stimme zurück gegeben", sagt Kolidis.

Alles blieb friedlich

Für die meisten Demonstranten gab es in Nizza aber wenig zu feiern. Globalisierungskritiker von attac, Entwicklungshilfegruppen, Greenpeace, christliche Organisationen und Gewerkschaften tun vielmehr ihren Unmut kund. Den vielen griechischen und spanischen Plakaten nach zu urteilen, sind vor allem Menschen aus den am stärksten von der europäischen Finanzkrise betroffenen Ländern in die 400.000-Einwohner-Stadt an der Côte d'Azur gekommen.

Frühere Treffen der G 20 wie zum Beispiel im italienischen Genua endeten mit gewaltsamen Ausschreitungen, und im Jahr 2000 war Nizza mit Krawallen gegen den damaligen EU-Gipfel in der Stadt völlig überfordert. Rund 70.000 Menschen demonstrierten damals in der Innenstadt, Molotow-Cocktails wurden geworfen und Geschäfte gestürmt. Zwanzig Personen wurden teilweise schwer verletzt. Dieses Mal blieb alles friedlich. Die rund 2.500 Polizisten hatten sich aber offenbar auf harschere Prostete eingerichtet: Sie sperrten mit Garagen-großen Gittern ganze Straßenzüge von Nizza ab und standen den mit Plakaten, Trommeln und Luftballons ausgestatteten Demonstranten schwer bewaffnet gegenüber. Die luxuriösen Yachten im alten Hafen wurden ganztägig von der nationalen Sicherheitspolizei CRS bewacht. Sie gilt bei Franzosen als gewalttätig. "Ceux qui tapent", heißt es über die CRS – "die, die zuschlagen".

Doch ausgerechnet zur Hochzeit der Finanzkrise sind die Demonstranten gesittet, vielleicht weil sie nun eher aus der Mittelschicht kommen. Zugleich ist der Gegengipfel zum Treffen der Mächtigen auch eine Premiere für die Occupy-Bewegung, die seit diesem Herbst zunächst in New York und dann in Großstädten weltweit auf der Straße gegen die Macht der Banken und deren Rettung durch den Steuerzahler protestiert. Und tatsächlich reisten Busse der Bewegung aus Spanien, Italien und Deutschland an.