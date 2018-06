"Ich möchte mein Geld abheben", sagt Theodoros R. Die Kundenberaterin der Marfin Egnatia Bank im Athener Vorort Glyfada wirft einen kurzen Blick zur Decke, als wollte sie sagen: Schon wieder einer! Eine Termineinlage von 30.000 Euro hat Theodoros R. bei der Bank. Fällig wird das Geld erst in vier Monaten, aber er möchte es jetzt. "Sind Sie unzufrieden mit uns?", fragt die Beraterin. "Nein", sagt der 38-jährige Grieche, "ich möchte nur nicht eines Morgens aufwachen und Drachmen auf dem Konto haben."

Die Bankangestellte versucht, den besorgten Kunden zu beruhigen: Ein Ausscheiden aus der Euro-Zone stehe doch gar nicht zur Debatte, außerdem würden bei vorzeitiger Kündigung des Geldes Strafzinsen fällig, warnt sie. Doch der Kunde besteht auf seinem Geld, "und zwar in bar". Die Beraterin muss passen: So viel Geld habe man nicht im Tresor, frühestens "in ein paar Tagen" könne der Kunde sein Geld bekommen. Unverrichteter Dinge verlässt Theodoros R. die Filiale.

So ergeht es jetzt vielen Griechen: Sie blitzen bei den Banken ab, wenn sie größere Beträge abheben wollen. Die Institute kämpfen um jeden Euro. Für Termineinlagen zahlen manche Athener Banken fünf Prozent Zinsen und mehr. So versuchen sie, einen Aderlass zu stoppen, der ihre Existenz bedroht. Der von vielen schon lange befürchtete plötzliche Ansturm auf die griechischen Banken ist zwar bisher ausgeblieben. Aber im Zeitalter des E-Banking muss man nicht mehr vor den Schaltern anstehen.

Der Bank Run (viele Anleger versuchen, zeitnah ihr Geld abzuheben) ist längst im Gange – unsichtbar, aber abzulesen in den Statistiken der griechischen Zentralbank. Danach sind Einlagen der Geschäftsbanken seit Ende 2009 von 237,5 Milliarden Euro auf 183,2 Milliarden Ende September 2011 zusammengeschmolzen – ein Rückgang von 54,3 Milliarden oder 23 Prozent. Die Hälfte davon floss seit Januar 2011 ab. Allein im September gingen die Einlagen um 5,46 Milliarden zurück. Noch nie seit Beginn der Schuldenkrise ist in einem einzigen Monat so viel Geld abgeflossen. Neuere Zahlen hat die Zentralbank noch nicht veröffentlicht. Aber nach Angaben aus Bankenkreisen hat sich der Schwund im Oktober und Anfang November sogar noch beschleunigt, nachdem der inzwischen abgelöste Premier Giorgos Papandreou mit unbedachtem Gerede über eine Volksabstimmung die Angst vor einer Rückkehr Griechenlands zur Drachme schürte.

Aktuell dürften die Einlagen der griechischen Geschäftsbanken deutlich unter 180 Milliarden Euro liegen. Dem stehen ausgereichte Kredite von 253 Milliarden Euro gegenüber. Schon das zeigt: Die griechischen Banken sind mit massiven Liquiditätsproblemen konfrontiert. Das Thema stand auch im Mittelpunkt einer Krisensitzung, zu der Griechenlands Zentralbankchef Giorgos Provopoulos am vergangenen Freitag mit den Vorstandschefs der großen Geschäftsbanken zusammentraf.