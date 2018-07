Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor wachsenden Risiken für das chinesische Bankensystem. In seiner ersten umfassenden Studie zum Thema sagen die Experten der Volksrepublik zwar keine unmittelbare Krise voraus. Allerdings sieht der Fonds dringenden Handlungsbedarf für die Regierung in Peking, damit die Branche auch eine schockartige Zuspitzung der Lage überstehen kann.

China müsse zügig seine Finanzmärkte liberalisieren sowie Investoren, Geschäftsbanken und Zentralbank unabhängiger von staatlichem Einfluss machen, hieß es in dem IWF-Bericht. Nur so könne das Land die Gefahren von Vermögensblasen insbesondere am Immobilienmarkt abwenden. Die größten chinesischen Geschäftsbanken im Extremfall seien systemischen Risiken ausgesetzt. Gegen Schocks auf den Kredit-, Immobilien- und Devisenmärkten seien sie zwar jeweils gewappnet, nicht aber für den Fall einer Kombination dieser Faktoren.

Die Ausrichtung der Finanzpolitik fördere eine hohe Liquidität und damit das Risiko, dass Kapital nicht optimal zum Einsatz komme. Damit entstehe die Gefahr einer Überbewertung von Vermögenswerten, vor allem bei Immobilien, hieß es in dem Bericht.

Eine schwere Bankenkrise in China hätte auch für Deutschland schwere Folgen. Die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft ist für Deutschland der wichtigste Exportmarkt.

Der bereits im Juni fertiggestellte Bericht, der aber erst jetzt veröffentlicht wurde, listet 29 Empfehlungen für China auf. Sie basieren auf einem Stresstest für 17 Banken des Landes, den Zentralbank und Aufsichtsbehörden aufgelegt haben. Die getesteten Banken machen rund 83 Prozent der Branche aus.

Die chinesische Zentralbank reagierte verhalten auf die Studie. Der Bericht enthalte zahlreiche Standpunkte, die nicht umfassend und objektiv genug seien, teilte sie mit. Zudem habe sich der Einfluss der Regierung auf die Finanzmärkte bereits auf die Aufsichtsbehörden verlagert. China müsse eigene Studien durchführen, um die Machbarkeit der Vorschläge des IWF zu bewerten.