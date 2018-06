Der Chef der Euro-Gruppe und luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude Juncker hat den Umfang der deutschen Staatsschulden kritisiert. "Ich halte die Höhe der deutschen Schulden für besorgniserregend", sagte er dem General-Anzeiger. Die Bundesrepublik habe "höhere Schulden als Spanien", sagte Juncker. "Nur will das hier keiner wissen."

Angesichts der Schuldenkrise in der Euro-Zone zeigte der Politiker Verständnis für Ängste in Deutschland. "Hier mussten die Menschen zwei Mal machtlos der Totalzerstörung des gesamten Volksvermögens zusehen", sagte er der Zeitung. Er sehe derzeit aber weder eine Inflationsgefahr noch die Gefahr des Zusammenbrechens der Währungsunion. "Es gibt keinen Grund zu denken, dass das Ersparte in die Gefahrenzone geriete", sagte Juncker.

Bei griechischem Euro-Austritt droht "katastrophales Szenario"

Griechenland sieht Juncker bei der Haushaltskonsolidierung auf einem guten Weg. "Ich würde diesen Weg aber als nicht so geradlinig bezeichnen, dass er es jetzt schon erlaubte, Licht am Ende des Tunnels zu sehen", sagte er. Einen Austritt des Landes aus dem Euro-Raum nannte er "theoretisch". Weil das Land seine Schulden weiter in Euro bezahlen müsste, eine neue Drachme aber an Wert verlieren würde, würde beim Austritt ein "katastrophales Szenario" drohen.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat unterdessen vor übereilten Schritten im Kampf gegen die Euro-Krise gewarnt. Zunächst sollten nun die Beschlüsse der EU-Gipfel vom Oktober umgesetzt werden, sagte Asselborn. "Man muss aufpassen, dass man sich nicht immer treiben lässt", sagte er. "Wir haben im Oktober bedeutende und richtige Beschlüsse gefasst." Die jüngsten Regierungswechsel in Italien und Griechenland wertete der Minister ebenfalls als großen Schritt im Kampf gegen die Krise.

Asselborn äußerte sich skeptisch zu den von der Bundesregierung geforderten Änderungen an den EU-Verträgen. Diese seien kompliziert und würden viel Zeit in Anspruch nehmen. "Das ist kein Spaziergang durch den Grunewald", sagte Asselborn. "Mit Vertragsänderungen löst man die Krise nicht."