Italien und Belgien müssen den Investoren immer höhere Zinsen gewähren, um Kredite zu erhalten. Bei einer Emission italienischer Staatsanleihen lag die Rendite bei 7,3 Prozent, wie das Finanzministerium in Rom mitteilte. Die Sieben-Prozent-Schwelle wird bei Zinsen auf Staatsanleihen als kritisch angesehen. Auf diesem Niveau mussten Griechenland, Irland und Portugal Finanzhilfe von EU und Internationalem Währungsfonds (IWF) in Anspruch nehmen.

Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, Italien habe nicht nach finanzieller Hilfe gefragt. Auch eine Diskussion darüber werde auf europäischer Ebene nicht geführt. Der IWF wies Gerüchte, Italien hätte um Geld gebeten, ebenfalls zurück. "

Insgesamt brachte die jüngste Auktion dem italienischen Staat 567 Millionen Euro. Geplant war eine Kreditaufnahme bis zu 750 Millionen Euro. Es war die erste Emission vergleichbarer Anleihen seit März 2010.



Zehn-Jahres-Hoch in Belgien

Der belgische Staat musste bei einer Auktion von Staatsanleihen zwar nicht die kritische Sieben-Prozent-Schwelle überschreiten, aber seinen seinen Anlegern immerhin 5,659 Prozent bieten. Dies sei der höchste Wert seit über zehn Jahren, teilte die nationale Schuldenagentur in Brüssel mit. Mit der Emission nahm der belgische Staat 450 Millionen Euro auf. Noch Ende Oktober hatte die Rendite bei einer ähnlichen Auktion deutlich niedriger, bei 4,372 Prozent, gelegen.

Die jüngste Auktion fand in einem schwierigen Umfeld statt, weswegen sie an den Finanzmärkten auf großes Interesse stieß. Am Freitagabend hatte die Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) die Bonität Belgiens unter anderem wegen politischer Unwägbarkeiten herabgestuft. Nur wenige Stunden später hatten sich dann mehrere Parteien auf ein milliardenschweres Sparpaket sowie Strukturreformen geeinigt. Ein Ende der schweren politische Krise Belgiens, das seit rund eineinhalb Jahren ohne Regierung dasteht, scheint damit greifbar nahe.

In Litauen ist unterdessen eine Anleihe-Auktion komplett gescheitert. Die Nachfrage sei zu gering gewesen, teilte das Finanzministerium des osteuropäischen Landes mit. Litauen habe aber genügend finanzielle Rücklagen, um seine Verpflichtungen zu erfüllen. Das Land gehört zur Europäischen Union, nicht aber zur Euro-Zone. In der vergangenen Woche hatte das Land die Auktion einer zehnjährigen Staatsanleihe abgesagt. Grund war die Nervosität der Investoren angesichts der schlechten Stimmung an den europäischen Märkten.