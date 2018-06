Noch ein wehmütiger Blick zurück in das Jahr 2011. Es brachte Deutschland hohes Wachstum, zunehmende Beschäftigung, rückläufige Arbeitslosigkeit und geringere Staatsdefizite. Es hätte gut genannt werden können, wenn es nicht auch das Jahr gewesen wäre, in dem der Euro in die Knie zu gehen begann. Im Jahr 2012 könnte unsere Währung scheitern, es sei denn, die Politiker finden einen Weg, das nachhaltig zu vermeiden. Es wird ein Jahr der Krise im ursprünglichen Wortsinn, ein Jahr der Entscheidungen und Wendepunkte.

Ein Ausblick auf ein solches Jahr muss ein politisches Szenario sein. Es findet vor der düsteren Kulisse einer Rezession im Euro-Raum statt. Sie ist die Konsequenz einer Kette von Fehlentscheidungen, mit der die Politik den Euro versuchte zu retten. Doch weil sie ihr Heil allein in einem mehr oder minder harten Sparkurs aller Mitgliedsländer des Euro-Raums suchte, ist das Ergebnis kontraproduktiv.

Gustav A. Horn ist wissenschaftlicher Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung. Er lehrt an der Universität Duisburg-Essen.

Der Wirtschaft im ganzen Währungsgebiet wird massiv Nachfrage entzogen. Die Hoffnung, dass dies durch Exporte in Schwellenländer wie China, Brasilien oder Indien auch nur im Ansatz ausgeglichen werden könnte, ist angesichts der auch dort schwächelnden Konjunktur und der im Vergleich zur europäischen Binnennachfrage geringeren Bedeutung der Lieferungen dorthin illusionär. Das gleiche gilt für die USA, die wegen ihrer hohen öffentlichen wie privaten Verschuldung auf absehbare Zeit als Lokomotive der Weltwirtschaft ausfallen dürften.

Wer nur auf die Schulden schaut, übersieht das Wesentliche

Der Euro-Raum muss seine Probleme also alleine lösen, ohne Hilfe von außen. Dazu muss man die wahre Natur der Krise erst einmal verstehen. Die in Deutschland gängige Interpretation, dass es sich im Kern um eine Staatsschuldenkrise handelt, ist falsch und kann nur mit einer ideologisch bedingten Verengung des Blickfeldes erklärt werden.

Offenbar soll vergessen werden, wie die hohe Staatsverschuldung in den vergangenen Jahren eigentlich entstanden ist: Nicht durch üppige Sozialprogramme oder Subventionsorgien, sondern vor allem anderen durch die teure, aber notwendige Stabilisierung des Bankensektors. Wer die Krise 2012 wirklich in den Griff bekommen will, muss das beachten.

In erster Linie geht es nicht um Staatsschulden. Die Euro-Krise ist vor allem eine Vertrauenskrise in die Institutionen des Euro-Raums. Ihren Ursprung hat sie in den Handelsungleichgewichten und der daraus resultierenden Verschuldung oder den Überschüssen einzelner Euro-Mitgliedsländer – und darin, dass unklar ist, wie Europa damit umgehen will.

Unklar ist auch, wie sicher Staatsanleihen der Mitgliedsländer eigentlich sind. Sind sie so sicher wie amerikanische, japanische oder englische Anleihen, bei denen sowohl Regierung als auch Zentralbank, also die wesentlichen wirtschaftspolitischen Institutionen, für sie bürgen? Oder sind sie so sicher wie argentinische Dollar-Anleihen, deren Wert sich infolge der Zahlungsunfähigkeit des argentinischen Staates in Dollars teilweise in Luft auflöste? Hier konnten weder Regierung noch Zentralbank für die Schulden einstehen, da sie in einer ausländischen Währung notiert waren.