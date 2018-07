Die Europäische Union plant, den Euro-Rettungsschirm massiv auszubauen. Diskutiert wird der Vorschlag, den vorläufigen Euro-Rettungsschirm EFSF und den dauerhaften Finanzierungsmechanismus ESM für einen gewissen Zeitraum gleichzeitig einzusetzen, berichtete die Financial Times Deutschland unter Berufung auf ranghohe EU-Vertreter. Dadurch würden die Anti-Krisenmittel fast verdoppelt.

Bisher war vorgesehen, den EFSF ab Mitte 2012 durch den ESM zu ersetzen. Der EFSF kann faktisch nur Kredithilfen von insgesamt 440 Milliarden Euro ausgeben. Der ESM soll Kredite über 500 Milliarden Euro vergeben können. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy wollen den ESM möglichst schnell einführen.

Weitere Ausweitung über den IWF

Einige EU-Staaten seien aber noch skeptisch gegenüber diesem Plan, hieß es in dem Zeitungsbericht. Zusätzlich zu den beiden bisherigen Rettungsschirmen soll dem Bericht zufolge bei dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag eine Ausweitung über den Internationalen Währungsfonds IWF diskutiert werden.

Die Idee ist, dass die unabhängigen Zentralbanken der 17 Euro-Länder dem IWF Geld für einen Sonderfonds zur Verfügung stellen. Der IWF soll damit Not leidenden Euro-Staaten helfen. "Es wird darüber gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob das an diesem Wochenende schon entscheidungsreif ist", hieß es in deutschen Regierungskreisen. Die Euro-Finanzminister hatten kürzlich bereits in Aussicht gestellt, die Mittel für einen IWF-Spezialfonds aufzustocken.

Bei Sanierungen überschuldeter Euro-Länder sollen nach Vorstellung Deutschlands und Frankreichs private Gläubiger in der Regel nicht beteiligt werden. Bisher war geplant, beim permanenten Rettungsmechanismus ESM routinemäßig ein überschuldetes Land zu Verhandlungen mit den privaten Gläubigern über einen Schuldenschnitt zu verpflichten. Stattdessen will sich die Euro-Zone künftig nach dem Vorgehen des IWF richten – "da kann es hier und da auch zu privater Gläubigerbeteiligung kommen", hieß es dazu. Eine Banklizenz für den ESM schließt die Bundesregierung aus.