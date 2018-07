Unmittelbar vor dem EU-Krisengipfel verdichten sich die Anzeichen, dass die Euro-Zone zur Bewältigung der Schuldenkrise eigene Wege geht. Angesichts des anhaltenden Widerstands einiger EU-Partner zeigte sich die Bundesregierung skeptisch, dass beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag alle 27 Regierungen für die gewünschten Reformen gewonnen werden könnten. Als Plan B werde nun erwogen, entsprechende Lösungen nur mit den 17 Staaten der Euro-Zone zu beschließen, heißt es aus Regierungskreisen in Berlin.

Zugleich machten Deutschland und Frankreich klar, dass sie auf einen Vertrag bestehen werden, der die Haushaltsdisziplin in der Euro-Zone künftig verbindlich und einklagbar festschreibt. Einige EU-Partner und -Institutionen hätten den Ernst der Lage offenbar noch nicht verstanden, hieß es aus Berliner Regierungskreisen.

Der EU-Gipfel soll mit weitreichenden Beschlüssen dafür sorgen, dass das Vertrauen der Investoren in die Euro-Zone wiederkehrt. Dies wird auch wegen der Androhung einer Herabstufung von 15 Euro-Staaten durch die Rating-Agentur Standard & Poor's als entscheidend angesehen.

Merkel und Sarkozy verlangen "kraftvolles Ergebnis"

Vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy, die am Mittwoch ihre Vorschläge für Reformen an EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und die Partner schickten, drücken massiv auf das Tempo. Sie wollen über einen Vertrag mit verbindlichen nationalen Schuldenbremsen schon bis Frühjahr entschieden haben.

"Weder Nicolas Sarkozy noch Angela Merkel werden den Verhandlungstisch bei diesem Gipfel verlassen, ohne dass es ein kraftvolles Ergebnis gibt", sagte Frankreichs Finanzminister François Baroin. Die Bundesregierung warnte, dass mit "Tricks und Trickschen" die hohen Erwartungen der Märkte und der Öffentlichkeit enttäuscht würden. Man werde keine "faulen Kompromisse" machen.

Als Hauptproblem für eine Vertragsänderung gilt Großbritannien, dessen Premierminister David Cameron als Gegenleistung für Vertragsänderungen Ausnahmeregelungen bei der Finanzmarktregulierung forderte. Das gilt in Deutschland als nicht akzeptabel. Da Großbritannien nicht zur Euro-Zone gehört, wäre es durch die angestrebte Vertragsänderung nicht betroffen. So gebe es überhaupt keinen Grund für Gegengeschäfte, wird in Berlin betont.