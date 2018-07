IWF-Chefin Christine Lagarde hat zum Schulterschluss gegen eine drohende globale Wirtschaftskrise aufgerufen. Keine Volkswirtschaft, egal ob arm oder reich, sei momentan immun gegen einen Niedergang, wenn sie sich isoliere, sagte die Direktorin des Internationalen Währungsfonds in Washington. Die Aussichten für die Weltkonjunktur bezeichnete sie als "ziemlich düster". Es bestehe fast überall die Gefahr, dass sich das Wachstum verlangsame und die öffentlichen Haushalte ins Schwanken gerieten.

Lagarde verglich die Situation mit den 1930er Jahren, bevor die Welt in den Zweiten Weltkrieg verfallen sei, als Rückzug, Protektionismus und Isolation die internationale Politik bestimmt hätten. Richtig sei, die Wirtschaftsprobleme durch Zusammenarbeit in den Griff zu bekommen. "Sie muss im derzeitigen Kern der Krise beginnen, der offensichtlich in den europäischen Staaten liegt und besonders in den Ländern der Euro-Zone", sagte Lagarde.

Die Euro-Zone sei eine "Währungsunion, die nicht richtig in einer ökonomischen und haushaltspolitischen Union vollendet wurde, woran derzeit gearbeitet wird", erklärte sie. Während die europäischen Staats- und Regierungschefs ihre "gewaltigen" Herausforderungen bewältigen, müssten auch die Finanzmärkte mehr Geduld beweisen. In Demokratien fielen wichtige Entscheidungen nicht über Nacht, "die Dinge brauchen Zeit", sagte Lagarde.

Rezession in Frankreich

Lagardes Heimatland Frankreich ist bereits in eine Rezession gerutscht – nur wenige Monate vor der Präsidentenwahl. Die französische Statistikbehörde Insee teilte mit, dass die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal um 0,2 Prozent schrumpfen werde. In den ersten drei Monaten des kommenden Jahres werde das BIP um 0,1 Prozent zurückgehen. Analysten hatten für das vierte Quartal ein leichtes Wachstum erwartet.

Schon bald wird sich die Wirtschaftsentwicklung laut Insee-Prognose auch auf den Arbeitsmarkt auswirken. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2011 seien 14.000 Arbeitsplätze gestrichen worden, in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres könnten weitere 61.000 Jobs verloren gehen. Die Lage am Arbeitsmarkt dürfte eine wichtige Rolle bei der Präsidentenwahl am 22. April spielen. Wichtigstes Wahlkampfthema ist bereits jetzt die Wirtschafts- und Schuldenkrise in Europa.

Auch in Deutschland ist die Gefahr eines deutlichen Abschwungs weiterhin akut. Die Rating-Agentur Fitch hat in einem Rundumschlag die Kreditwürdigkeit zahlreicher europäischer und US-amerikanischer Banken herabgestuft, darunter auch die Deutsche Bank. Der Schritt reflektiere die zunehmenden Unsicherheiten im Bankensektor, teilte das US-Unternehmen mit Sitz in New York mit. Neben der Entwicklung der Weltwirtschaft stelle auch eine Vielzahl regulatorischer Änderungen die Banken vor große Herausforderungen.

Die Deutsche Bank werde mit Sicherheit als eine der führenden Banken aus dem Umwälzungsprozess der Branche hervorgehen, stellte Fitch zwar fest. Gleichwohl sei das Institut nicht ganz so gut kapitalisiert wie andere Wettbewerber. Fitch senkte seine langfristige Bonitätseinschätzung für den deutschen Branchenprimus von AA- auf A+. Das bedeutet aber immer noch eine gute Kreditwürdigkeit.