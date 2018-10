18 Monate lang bestand Angela Merkels Krisenpolitik aus lauter roten Linien. Keine Hilfe für Griechenland. Keine Euro-Bonds. Keine Ausweitung der Staatsanleihenkäufe durch die Europäische Zentralbank. Viele haben ihr diese Politik des Zauderns und Zögerns übel genommen, sie wurde in Europa spöttisch Madame Non getauft.

Die Kritik ist berechtigt. Die häufig von nationalen Interessen geprägte Haltung der Bundeskanzlerin hat die Krise für Europa teurer und schlimmer gemacht. Ein Beispiel: Griechenland musste für die Kredite aus dem ersten Hilfspaket 4,5 Prozent Zinsen ertragen. Das war schon damals deutlich mehr, als Deutschland für seine Schulden zahlen muss. Erst mit dem zweiten Hilfspaket wurden sie auf 3,5 Prozent gesenkt. Einem Euro-Rettungsschirm stimmte sie erst nach langem Zögern zu.

Sieht so europäische Solidarität aus? Oder sollte damit vielmehr dem deutschen Bürger signalisiert werden: Seht her, Griechenland muss für die Unterstützung gutes Geld bezahlen, wir verdienen sogar noch an unserer Hilfszusage? Ein anderes Beispiel ist die erzwungene Beteiligung der Banken, die die Investoren auch aus anderen Ländern vertrieben hat.



Inzwischen ist der Zusammenbruch der Euro-Zone zu einer realen Möglichkeit geworden. "Kommt der Tag X?", titelte die ZEIT in der vergangenen Woche. Die Bank of England entwickelt schon einen Notfallplan, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein.

Europa kann dem nur begegnen, wenn es sich neue Regeln gibt. "Die Konstruktionsfehler der Währungsunion müssen beseitigt werden", sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung am Freitag . Sie meint damit den europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt, der häufig nicht eingehalten wurde, und eine fehlende Koordination der Haushalts- und Wirtschaftspolitik in der Euro-Zone.



Für eine europäische Fiskalunion, wie sie sich Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy vorstellen, müssen allerdings die EU-Verträge geändert werden. Die Mitgliedsländer müssen Souveränität an Brüssel abgeben und ihren Bürgern erklären, warum das notwendig und richtig ist. Schwer vorstellbar, wie das gelingen soll. Doch es muss, denn entweder wir wachsen zusammen, oder wir brechen auseinander.

Merkel weiß, dass Europa nur noch wenig Zeit bleibt. In ihrer Regierungserklärung sind deshalb die verbliebenen roten Linien wesentlich blasser geworden. Die EZB muss unabhängig bleiben, sagt sie. Entscheidungen der Zentralbank werde sie auch künftig nicht kommentieren. Kein Wort fiel dagegen mehr zu den Anleihekäufen. Übersetzt heißt das: Die EZB wird uns hoffentlich die notwendige Zeit an den Märkten erkaufen. Euro-Bonds schloss Merkel ebenfalls nicht mehr kategorisch aus. Sie stehen jedoch am Ende des Prozesses, wenn die Fiskalunion etabliert ist.



"Marathonläufer erzählen oft, dass ein Marathonlauf ungefähr ab Kilometer 35 besonders anstrengend und schwer wird", sagte die Kanzlerin. "Aber sie sagen auch, dass die ganze Strecke geschafft werden kann, wenn man sich von Beginn an der Größe der Aufgabe voll bewusst ist." An Letzterem bestand bei Angela Merkel lange Zeit erheblicher Zweifel. Doch noch ist es nicht zu spät. Am Montag wollen Merkel und Sakozy ihre konkreten Pläne für den Euro-Gipfel der kommenden Woche vorlegen.