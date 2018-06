Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und US-Finanzminister Timothy Geithner haben sich zuversichtlich gezeigt, dass die Euro-Länder zu schnellen Entscheidungen auf dem EU-Gipfel kommen. "Die Vorbereitungen für das Treffen der Staats- und Regierungschefs sind weit vorangeschritten", sagte Schäuble nach dem Treffen mit Geithner. Er sei sehr zuversichtlich, dass vom EU-Gipfel die notwendigen Entscheidungen ausgehen, um das Vertrauen der Märkte in die Euro-Zone insgesamt zurückzugewinnen.

Schäuble bekräftigte den Plan Deutschlands und Frankreichs, den Start des dauerhaften Rettungsschirms ESM von Mitte 2013 auf 2012 vorzuziehen. Dies könne – genauso wie Änderungen an den EU-Verträgen – schnell entschieden und auf den Weg gebracht werden. Ziel sei, einen ausreichenden Schutz gegen weitere Krisengefahren aufzubauen.



Geithner lobte die jüngsten Reformprojekte der Euro-Länder. Er sei "sehr ermutigt" angesichts der Entwicklungen in Europa in den vergangenen zwei Wochen, sagte Geithner. Er verwies auf das von der italienischen Regierung jüngst vorgestellte Reformpaket sowie auf Sparzusagen in Spanien und Griechenland und Bemühungen zur Schaffung eines "Fiskalpakts".

Die Augen seien auf Europa gerichtet, sagte Geithner. Für die USA und die gesamte Weltwirtschaft sei es "wichtig", dass es Deutschland und Frankreich an der Seite der anderen Euro-Länder gelinge, ein "stärkeres Europa" zu schaffen. Aber auch die USA stünden vor Herausforderungen. "Wir haben viel Arbeit vor uns und wir arbeiten hart, um Fortschritte zu erzielen", sagte Geithner.

Zuvor hatte sich Geithner in Frankfurt mit EZB-Präsident Mario Draghi sowie Bundesbankchef Jens Weidmann getroffen. Zu dem Gespräch und zum weiteren Agieren der EZB wollte sich Geithner nicht äußern. Er werde nicht sagen, was die EZB tun sollte oder tun könnte. Vor dem EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag plant Geithner zudem noch Gespräche mit Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy, dem designierten spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy und dem neuen italienischen Regierungschef Mario Monti.