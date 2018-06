Kaum lagen am frühen Donnerstagabend die Ergebnisse des europaweiten Stresstests für die Banken vor, hagelte es Kritik aus der Finanzbranche. "Inkonsistent" seien die Zahlen, grummelte Heinrich Haasis, der oberste Vertreter der deutschen Sparkassen und Landesbanken. "Langwierig und chaotisch" sei der Prozess dorthin gewesen, knarzte Michael Kemmer vom Bundesverband deutscher Banken. Deutlicher noch kommentierte die Börsen-Zeitung am Morgen drauf: "Anarchie hoch zehn" sei der Stresstest gewesen, die Konsequenz müsse heißen: "Weg mit der EBA!", der Europäischen Bankenaufsicht.

Es fällt schwer, nach Jahren der Finanzkrise und milliardenschweren Rettungen der Bankenwirtschaft beizupflichten, aber: Der Unmut ist nachvollziehbar. Gute Wirtschaftspolitik, gute Regulierung zeichnet sich vor allem durch eines aus: Konsistenz. Bürger, Unternehmen und auch Banken müssen sich auf Vorgaben des Staates verlassen können, sie müssen planen können und genügend Zeit bekommen, sich an Änderungen anzupassen. Der Stresstest der EBA erfüllt diese Anforderungen nicht. Das Ziel der Aufsicht ist richtig, der Weg, den sie gewählt hat, weniger.

Nach dem Stresstest benötigen Deutschlands Kreditinstitute insgesamt 13,1 Milliarden Euro zusätzliches Kapital. Erst dann erreichen sie Ende Juni 2012 eine Kapitalquote von neun Prozent, den Zielwert, den ihnen die EBA vorgegeben hat. Insgesamt betroffen sind hierzulande sechs Banken, am stärksten von ihnen die Commerzbank, die 5,3 Milliarden Euro benötigt, gefolgt von der Deutschen Bank, der 3,2 Milliarden Euro fehlen. Der Rest verteilt sich auf die DZ Bank und drei Landesbanken. Ihnen allen bleibt nun bis zum 20. Januar Zeit, den Behörden Pläne zu präsentieren, wie sie ihren Bedarf bis zum 30. Juni decken wollen.

Ende Oktober hatte die EBA bereits vorläufige Berechnungen vorgelegt. Dann aber änderte die Aufsicht das Referenzdatum sowie einige Parameter ihres Tests, mit der Folge, dass die Lücken insbesondere bei den deutschen Banken nun deutlich größer ausfallen. Hinter den Kulissen wurde offenbar immer wieder, im laufenden Verfahren, hart um Details gerungen, sodass die Vorlage der neuen Zahlen sich verschob. Nun beklagen Landesbanken, dass bereits beschlossene Kapitalmaßnahmen nicht berücksichtigt werden. Auch die deutsche Finanzaufsicht kann sich einen entsprechenden Hinweis nicht verkneifen. Harmonie unter Aufsehern sieht anders aus.

Das Ziel aber, Banken einen größeren Kapitalpuffer abzuverlangen, sodass sie Verluste besser verkraften, ist richtig und gut. Die Kapitalquote aber so kurzfristig so hoch anzusetzen, führt dazu, dass alle Banken auf einmal durch die Tür wollen – noch dazu zu einem Zeitpunkt, an dem weltweit kaum ein Investor noch bereit ist, ihnen Kapital anzuvertrauen. In der Konsequenz werden viele Banken Geschäfte verkaufen und auslaufen lassen, um bis dato gebundenes Kapital freizusetzen. Dieser Prozess ist bereits europaweit zu beobachten. Er birgt die Gefahr, dass weniger Kredite vergeben werden, was sich auf die Realwirtschaft auswirkt.

Die Aufsicht beteuert, genau dies verhindern zu wollen – die Sorge bleibt. Ebenso wie das Gefühl, dass die Aufsicht dieses Mal zu streng auftritt, nachdem sie in der Vergangenheit zu großzügig war.