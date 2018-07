Normal ist das nicht. Normal wäre gewesen, dass sich Professor Faulstich freut, wenn die Geschäftsstelle des von ihm geleiteten Gremiums, des Sachverständigenrat für Umweltfragen, personell aufgewertet wird. Martin Faulstich, Professor für Rohstofftechnologie an der TU München, freute sich aber überhaupt nicht, als er mitbekam, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages seinen Sachverständigenrat mit einer zusätzlichen Stelle an der Spitze der Geschäftsstelle beglücken will. "Weder Bedarf noch Begründung sind erkennbar", schrieb er an die Mitglieder des Haushaltsausschusses, die sich in den Zeiten des Spardiktates als so überaus großzügig zeigten – und äußerte einen unschönen Verdacht: Es sei zu befürchten, dass die "fachliche Unabhängigkeit des Rates gefährdet ist".

Das wäre ein Ding. Denn der aus sieben gestandenen Professoren bestehende "Umweltrat", der im Berliner Beamtenjargon nur SRU heißt, ist laut Einrichtungserlass ausdrücklich "unabhängig". Sein Auftrag sei es, "die Urteilsbildung bei allen umweltpolitisch verantwortlichen Instanzen sowie in der Öffentlichkeit" zu erleichtern, heißt es in dem Erlass. Zu diesem Zweck schreibt das seit 1971 bestehende Gremium Gutachten und gibt Stellungnahmen ab. Mitunter auch solche, die den gerade Regierenden nicht passen.

Wie zum Beispiel im Mai 2010. Damals, fast ein Jahr vor der Reaktorkatastrophe von Fukushima, war die schwarz-gelbe Koalition noch stramm auf Atomkurs; die Laufzeiten der hiesigen Meiler sollten verlängert werden. Doch die amtierenden Ratsmitglieder, die noch von Bundesumweltminister Sigmar Gabriel berufen worden waren, hielten dagegen. Eine klimaverträgliche, sichere und bezahlbare Stromversorgung sei auch ohne mehr Atomstrom möglich. "Weder eine Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken noch der Bau neuer Kohlekraftwerke mit Kohlendioxidabscheidung und -speicherung sind notwendig", ließen sie in einer knapp 100-seitigen Stellungnahme wissen.

Zwei Ratsmitglieder informierten darüber am 5. Mai 2010 auch den Umweltausschuss des Bundestages. Von da an, so scheint es, nahm das Unheil seinen Lauf. Der 5. Mai, das war kurz vor der Landtagswahl in NRW, bei der die schwarz-gelbe Koalition um ihre Mehrheit kämpfte und mit wachsendem Widerstand gegen die eigene Atompolitik konfrontiert war . Michael Kauch, Abgeordneter aus Dortmund und umweltpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion erhob laut Protokoll des Umweltausschusses seine Stimme und attackierte den Umweltrat heftig. Der SRU müsse sich fragen lassen, "ob seine Neutralität gewahrt sei und ob er versuche, eine Kampagne für bestimmte politische Zielrichtungen zu machen", so Kauch ausweislich des Protokolls.

Die inkriminierten "Zielrichtungen" sind zwar inzwischen Ziele der offiziellen Politik geworden . Bei den Koalitionsfraktionen sind die Umweltsachverständigen gleichwohl längst nicht rehabilitiert. Das jedenfalls geht aus einem Vermerk hervor, der zwar kein Datum trägt und keinen Autor ausweist, ganz offensichtlich aber aus den Reihen der Koalitionsfraktionen stammt. Inhalt des Papiers: Durch die Installation eines hoch dotierten Oberaufsehers in der Berliner Geschäftsstelle solle der Umweltrat "dauerhaft in den (personal-)politischen Einfluss- und Steuerungsbereich der Koalitionsfraktionen gebracht werden".

Auch wie die Operation "nach außen" zu begründen sei lässt sich dem Papier entnehmen. Erstens müsse die Arbeit des SRU eine stärkere internationale Ausrichtung bekommen und zweitens stärker mit dem Parlament vernetzt werden. Diese Begründung entspricht fast wörtlich der Formulierung in einem von den innenpolitischen Sprechern der Unions- und der FDP-Fraktion eingebrachten Änderungsantrag zum Entwurf des "Gesetzes zur Unterstützung der Fachkräftegewinnung im Bund und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften".

Über dieses Paragrafenungetüm wird der Innenausschuss am kommenden Mittwoch beraten. In Artikel 1, Nummer 22, n), aa) ist die Stelle "Direktor beim Sachverständigenrat für Umweltfragen" vorgesehen, Besoldungsgruppe B4. Das sind 7169,32 Euro pro Monat. Eine Menge Geld für jemanden, der eine Geschäftsstelle von rund 20 Mitarbeitern leiten soll. B4 bekommt zum Beispiel der Präsident der Bundespolizeiakademie (2.882 Mitarbeiter) oder der Leitende Direktor des Marinearsenals (1.828 Stellen). Der zukünftige Direktor beim Sachverständigenrat für Umweltfragen bekäme sogar mehr als die meisten der vom Bundesumweltminister berufenen Sachverständigen. Das zeigt, welche Bedeutung der neue Posten haben soll. Oder: Wie viel Steuergeld die Koalitionspolitiker zu investieren bereit sind, den Sachverständigenrat gefügig zu machen.