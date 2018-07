Tausende Briefe waren es, die kurz vor Weihnachten jeden Tag im Postgebäude nahe der New Yorker Penn Station in der 34. Straße ankamen. Adressiert waren sie an den Weihnachtsmann, Wohnort: Nordpol, Alaska. Aus dem ganzen Land schickten die Kinder ihre Wünsche, fast 1,8 Millionen Stück waren es. Und selten lasen sie sich so traurig wie in diesem Jahr. Um Spielzeug geht es längst nicht mehr. Die Briefe erzählen Geschichten von Familien, die die Stromrechnung nicht bezahlen können oder deren Häuser zwangsgeräumt wurden, weil sie die Raten für die Hypotheken nicht mehr leisten können. Inzwischen, erzählt Peter Fontana, Leiter der Operation Santa Claus, schrieben sogar Eltern und Großeltern an den Weihnachtsmann, weil sie selbst keine Geschenke kaufen können.

Amerika, das Land der Träume, ist desillusioniert. Noch immer sind 27 Millionen Menschen im Land ohne Job, in Städten wie New York lebt jeder Achte unter der Armutsgrenze.

Kurz vor dem Jahreswechsel scheint es Hoffnung zu geben. Die Ökonomen im Land sagen zum ersten Mal seit Beginn der großen Krise vor fast vier Jahren eine Kehrtwende voraus, in die Ausblicke für 2012 mischt sich verhaltener Optimismus. Auch die US-Notenbank sieht keinen Anlass mehr, einzugreifen. Die Wirtschaft wachse zwar langsam, so der Tenor nach der zweitägigen Sitzung Mitte Dezember, aber immerhin: sie wachse. Die Eckdaten lassen tatsächlich hoffen. Die Konjunktur gewinnt seit drei Quartalen an Fahrt, kommendes Jahr soll das Wirtschaftswachstum deutlich über der Marke von zwei Prozent liegen. Auch auf dem Arbeitsmarkt scheint die Talsole durchschritten, die Arbeitslosenquote fiel im November für viele überraschend erstmals seit sieben Monaten unter die Neun-Prozent-Marke. "Bleiben alle anderen Faktoren stabil", heißt es in den Berichten, so dürften die USA auf ein gutes, oder zumindest besseres Jahr zusteuern.

Doch genau das ist das große Problem. Selten gab es zum Jahreswechsel so viele Unsicherheitsfaktoren auf einmal, ließ sich die Lage im eigenen Land und außerhalb so schwer einschätzen. 72 Prozent aller US-Ökonomen bezeichnen die Situation in einer Umfrage der National Association for Business Economics (NABE), einem Zusammenschluss der Berufsökonomen, als "etwas" oder "deutlich" unsicherer als üblich.

Schuld daran ist auch Washington. Denn mit dem Jahreswechsel beginnt die heiße Phase des Präsidentschaftswahlkampfs. "Wahljahre ersticken politische Aktivitäten traditionell im Kern", sagt Richard DeKaser, einer der Autoren des jährlichen Nabe-Berichts. Wichtige politische Entscheidungen würden von beiden Lagern für Wahlkampfzwecke instrumentalisiert.

Wie das aussieht, haben im August die zähen Verhandlungen um eine Anhebung der Schuldengrenze gezeigt, als Republikaner und Demokraten im Kapitol zwölf Stunden vor Ablauf der Deadline die Zahlungsunfähigkeit des Landes mit einem kurzfristigen Kompromiss verhinderten. Erst vor wenigen Wochen waren die Fronten im Ringen um den US-Haushalt erneut verhärtet – ein Notfallplan musste greifen und ein überparteiliches Superkomitee einspringen, das nun schmerzhafte Pauschalkürzungen in allen Ministerien durchsetzen muss. In der vergangenen Woche schließlich einigten sich Republikaner und Demokraten auf einen halbherzigen Plan, der die Lohnsteuergeschenke um weitere zwei Monate ausweitet und die Arbeitslosenunterstützung für Langzeitarbeitslose verlängert. "Wir werden das Jahr in einer Warteposition verbringen und niemand weiß, wer am Ende an der Macht sein wird", so der New Yorker Ökonom Robert Brusca.