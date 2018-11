Das ifo-Institut erwartet für das kommende Jahr ein deutlich geringeres Wirtschaftswachstum als es die Bundesregierung prognostiziert hat. Nach der aktuellen Prognose wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt um nur 0,4 Prozent wachsen, die Bundesregierung rechnet hingegen mit einem Wachstum von 1,0 Prozent. Für die Euro-Zone erwartet das Münchener Institut allerdings, dass sich die Wirtschaftsleistung 2012 insgesamt um 0,2 Prozent verringert.

Die Abhängigkeit der Konjunkturentwicklung von der europäischen Politik erschwere die Prognose aber erheblich, da ganz unterschiedliche Szenarien möglich seien. Daher stellen die Münchner ihre Prognose unter Vorbehalt. Unter der Annahme, dass sich die Eurokrise nicht weiter verschärfe und sich insbesondere Italien weiter am Markt finanzieren könne, dürfte eine Rezession – also ein Schrumpfen der Wirtschaft – vermieden werden können, hieß es in einer Mitteilung des Instituts. Die sei auch auf die gute Arbeitsmarktlage und die günstige Einkommenssituation zurückzuführen. Der Privatkonsum fördere das Wachstum.

Das ifo-Institut prognostiziert für das kommende Jahr trotz des nachlassenden Wirtschaftswachstums eine weitere Abnahme der Arbeitslosenzahl, diese werde sich voraussichtlich um 140.000 auf etwa 2,8 Millionen im Jahresschnitt verringern. Die Erwerbstätigkeit werde voraussichtlich um 210.000 Menschen oder 0,5 Prozent steigen.

Damit ist einer der zentralen Belastungsfaktoren für die deutsche Konjunktur die Verunsicherung bezüglich der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft. Diese gehe auf die Erfolglosigkeit der bisherigen Ansätze zur Lösung der Schuldenkrise im Euro-Raum zurück. Zur Beunruhigung trage auch bei, dass in den meisten Industrieländern die Fähigkeit der Wirtschaftspolitik zur Bekämpfung neuer Krisen inzwischen sehr begrenzt sei. So mache die hohe Staatsverschuldung in den meisten Ländern Konjunkturprogramme unmöglich, außerdem sei der Spielraum der Zentralbanken in fast allen Volkswirtschaften sehr niedrig, da die Leitzinsen auf einem sehr niedrigen Niveau liegen.