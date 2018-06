Trotz der Schuldenkrise und einer weltweiten Konjunkturflaute rechnen Bundesregierung und Wirtschaftsexperten nicht mit einer Rezession in Deutschland. Zwar werde das Bruttoinlandsprodukt 2012 mit 0,5 Prozent nur etwa halb so stark wachsen wie vom Sachverständigenrat im November vorhergesagt, sagte dessen Chef Wolfgang Franz. "Aber eine Rezession befürchte ich nicht – erst recht nicht eine so starke wie 2009, als das Bruttoinlandsprodukt um rund fünf Prozent absackte", sagte Franz dem Handelsblatt.

Die Zahl der Beschäftigten sei so hoch wie nie, die Kapazitäten der Industrie überdurchschnittlich ausgelastet, die Unternehmen gesund und zuversichtlich. "Deutschland geht es gut, noch jedenfalls", sagte Franz.

Auch Wirtschaftsminister Philipp Rösler sieht Deutschland auf einem guten Weg. "Unsere Wirtschaft zeigt sich ausgesprochen robust, auch wenn das wirtschaftliche Umfeld sowohl auf internationaler als auch auf europäischer Ebene schwieriger geworden ist", sagte der FDP-Vorsitzende. Die Binnenkonjunktur stütze das Wachstum mehr und mehr. "Wir sind bestens gerüstet, um die zu erwartende wirtschaftliche Eintrübung im Winterhalbjahr zu bewältigen", sagte Rösler. Mit der Sicherung des Fachkräftebedarfs und der Sanierung des Staatshaushalts könne die Bundesregierung die Wachstumskräfte im kommenden Jahr stärken.

Als Grund für die positive Entwicklung nannte Rösler die strukturellen Reformen in der Vergangenheit, denen der damit ausgelöste Aufschwung am Arbeitsmarkt zu verdanken sei.

Prognose im Januar

Das Ifo-Geschäftsklima – der zuverlässigste Indikator für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft – hatte zuletzt zweimal in Folge leicht zugelegt. Auch der Einzelhandel meldete gute Geschäfte, was einen steigenden Konsum signalisiert. Aktuell rechnet die Regierung für 2012 mit einem Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent. Rösler wird die neue Prognose im Januar zusammen mit dem Jahreswirtschaftsbericht vorstellen. Spekulationen, sie werde gesenkt, hatte das Wirtschaftsministerium am Wochenende zurückgewiesen.

Der Wirtschaftsforscher Franz kritisierte die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde. Sie hatte kürzlich vor einer Weltwirtschaftskrise wie in den dreißiger Jahren gewarnt. Es sei zwar richtig, auf Risiken hinzuweisen, sagte Franz. "Aber Rezessionen lassen sich auch herbeireden. Frau Lagarde wäre wirklich gut beraten, bei ihrer Wortwahl zurückhaltender zu sein."