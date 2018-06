Einwanderer - Viktoria Szabo über ihre Arbeit Seit mehr als zwei Jahren lebt die gebürtige Ungarin nun in Deutschland und arbeitet als Recruiterin bei einem großen Telekommunikationsunternehmen in Bonn.

Eigentlich hatte Viktoria Szabo nie vorgehabt, in Deutschland zu leben. Doch dann kam die Liebe dazwischen. Szabo, 25 Jahre alt, studierte gerade BWL im ungarischen Tatabánya, als sie 2008 zum Praktikum nach Dubai ging. Ein halbes Jahr lang suchte sie dort für den finnischen Mobilfunkkonzern Nokia nach neuem Personal. Während des Praktikums verliebte sie sich in einen Finanzcontroller aus Pakistan , der in der gleichen Firma arbeitete. In Dubai waren beide glücklich, doch dann musste ihr Freund zurück nach Pakistan. Szabo machte in Ungarn ihren Bachelor und zog nach London , um bei einer Personalagentur zu arbeiten. Eine Fernbeziehung über 7.000 Kilometer lag vor dem Paar.

Eine Lösung musste her. Beide suchten eine Stadt in Europa , in der sie leben und arbeiten konnten. "Meine Familie in Budapest sollte nicht zu weit weg sein", sagt Szabo. Eine ungarische Freundin, die ein Praktikum bei der Telekom machte, riet ihr, sich als Nachfolgerin zu bewerben. Szabo bekam die Stelle in der Personalabteilung. Die Entscheidung für Bonn war gefallen; ihr Freund hatte da schon einen Job bei der Deutschen Post gefunden. Szabo war auf ihre Arbeit in Deutschland vorbereitet. Als Grundschülerin hatte sie mehrere Wochen in Gastfamilien in Nürnberg und Stuttgart verbracht. Später lernte sie auf dem Gymnasium neben Englisch auch die deutsche Sprache.

Serie: Die neuen Einwanderer Serie: Die neuen Einwanderer Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik waren Einwanderer so gut ausgebildet wie den vergangenen zwei Jahren. Wenn in Deutschland von Migration die Rede ist, denken viele noch immer an den Arbeiter aus Anatolien – nicht an den Ingenieur aus Spanien oder den Architekten aus Polen. Dabei ist die letzte Gruppe mittlerweile fast in der Mehrheit – rund 44 Prozent der Zuwanderer hatten zuletzt einen Hochschulabschluss. ZEIT ONLINE stellt die neuen Einwanderer in einer Serie vor. Bereits erschienen ist das Porträt des Iraners Maziar Khosravi der über Kanada nach Deutschland kam – um heute für Ford in Köln zu arbeiten. Danach porträtierte Stephan Degenhardt die Ungarin Viktoria Szabo, die bei der Telekom in Bonn eine Stelle fand. Konrad Daubek beschrieb, wie der Spanier Diego Ruiz del Arbol nach Deutschland kam. Katharina Heckendorf traf eine Biochemikerin, die sich in Polen langweilte. Vergangene Woche porträtierte Wendelin Sandkühler die Argentinierin Virginia Ayala. Mit der Geschichte über die Amerikanerin Lisa Tauszig endet unsere Serie.

Bei der Telekom kümmerte sich Szabo am Anfang um ihre internationalen Mitpraktikanten und vermittelte sie an Abteilungen im Konzern. Später entwickelte sie neue Programme für Berufseinsteiger. Heute ist sie Recruiter im Bereich Human Ressources. Sie sucht zum Beispiel Personalbetreuer und Ausbilder und stellt sie ein. Nebenbei macht sie ihren Master in International Management. Dafür geht fast jedes Wochenende drauf.

"Meine Vorgesetzten schätzen vor allem mein interkulturelles Know-how", sagt Szabo. In Deutschland fühlt sie sich wohl. Alles sei so sauber und grün, sagt sie. Bonn wird für sie jedoch bald "ein schönes Kapitel" gewesen sein. Ihr Freund arbeitet nämlich mittlerweile in Basel . Demnächst möchte er in den Nahen Osten oder nach Afrika .