Es brauchte nur einen Satz, um die deutsche Position abzuräumen. "Ich glaube, dass wir eine Diskussion führen, die wir nicht führen sollten", sagt die Kanzlerin vor Beginn des EU-Gipfeltreffens. Ab diesem Zeitpunkt ist klar: Deutschland wird seine Forderung fallen lassen, zumindest bei diesem Treffen in Brüssel über einen Sparkommissar für Griechenland zu verhandeln.

Auch ein Treffen der Euro-Gruppe, in dem ursprünglich über die griechische Finanzmisere beraten werden sollte, findet nun nicht statt. Stattdessen übt sich die Kanzlerin in Diplomatie : Zwar gehe es schon darum, dass man Griechenland bei der Einhaltung seiner Reform- und Sparpläne unterstützen wolle. "Aber alles geht nur, indem Griechenland und die anderen Staaten das miteinander diskutieren."

Es ist der Versuch einer Schadensbegrenzung. Denn der Vorschlag aus Berlin , der griechischen Regierung für eine Übergangszeit die Zuständigkeit für die Finanzpolitik zu entziehen und an einen Sparkommissar zu übertragen, hatte heftige Kritik ausgelöst. "Das ist nicht akzeptabel, weder für Griechenland noch für mich", monierte Luxemburgs Ministerpräsident Jean-Claude Juncker . Und Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann mahnte: "Beleidigen muss man niemanden in der Politik." SPD-Chef Sigmar Gabriel ätzte gar von Berlin aus, der Sparkommissar gleiche einem "Diktator" . Und die griechische Tageszeitung Ta Nea hob die deutsche Kanzlerin auf die erste Seite und titelte: "Nein! Nein! Nein!"

Die Geduld der Euro-Länder mit Griechenland schwindet

Warum die deutsche Bundesregierung erst ein Positionspapier nach Brüssel schickt, um es wenige Tage später wieder einzukassieren, ist unklar. Weder mag die Provokation bei der Verhandlung des Fiskalpaktes geholfen haben, den die Deutschen auf dem Gipfel in trockene Tücher bringen wollten. Noch zerstreut es den Eindruck, die Deutschen neigten in der Schuldenkrise manchmal zur Überheblichkeit.

Klar ist allerdings auch, dass die Geduld mit Griechenland unter den Euro-Ländern schwindet. In Diplomatenkreisen hieß es, man werde alles daran setzen, den Ablauf des zweiten Griechenland-Programms besser zu gestalten als beim ersten Programm. Bereits in der vergangenen Woche hatte Juncker davon gesprochen, dass Reform- und Sparprogramm in Griechenland sei "aus der Spur" geraten. Die Kanzlerin mochte zwar den Vorschlag, einen Sparkommissar in Griechenland einzusetzen, am späten Montagabend nicht wiederholen. Sie sagte aber auch: "Die Realität bringt solche Diskussionen hervor."

Als wahrscheinlich gilt, dass der Vorschlag für den Sparkommissar vom Kanzleramt abgesegnet war. Entstanden war er im Finanzministerium . Auch Wirtschaftsminister Philipp Rösler hatte die Idee unterstützt und mehr "Führung und Überwachung" in Griechenland gefordert. Ein Sprecher von Wolfgang Schäuble hatte den Plan am Freitag ebenfalls noch verteidigt.