In Zeiten großer Krisen tun auch kleine Siege gut. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montagabend nach dem EU-Gipfel den Durchbruch für ihren Fiskalpakt verkünden wird, werden daheim in Berlin auch die von der ganzen Retterei ganz schwindeligen Ordnungspolitiker der schwarz-gelben Koalition aufatmen. Eine alte Forderung der FDP werde nunmehr zu Politik, urteilt Hermann Otto Solms , der finanzpolitische Sprecher der Liberalen. Eine "Stabilitätsunion" nach deutschem Zuschnitt werde nun wahrscheinlicher.

Dabei weiß auch Solms um die Lücken des Paktes. Seit dem Gipfel im Dezember, als die Deutschen die Idee durchsetzten, wurde der "Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion" gleich mehrfach aufgeweicht. Die jüngste Fassung über die ab diesem Montag auf dem EU-Gipfel von den Staats- und Regierungschefs verhandelt wird, sieht nicht mehr vor, dass die Staaten die neuen Regeln im Grundgesetz verankern müssen. Darauf hatten die Deutschen bisher gedrungen. Die EU-Staaten sollten die Schuldenbremsen "auf Verfassungsebene oder vergleichbarer Ebene" in nationales Recht umwandeln, hieß es noch Anfang des Jahres im Vertragsentwurf. Jetzt fordert der Vertrag nur noch "vorzugsweise" verfassungsrechtliche Bestimmungen.

Zudem sollte ursprünglich die Europäische Kommission das Recht bekommen, Mitgliedsstaaten vor den Europäischen Gerichtshof zerren zu können, falls deren Defizit mehr als 0,5 Prozent beträgt. Doch die Brüsseler Juristen der Kommission legten ihr Veto ein: Weil es sich bei dem Fiskalpakt um einen zwischenstaatlichen Vertrag handelt – bei dem die Briten außen vor sind –, dürfe keine supranationale Organisation eingespannt werden. Nun sollen die Mitgliedsstaaten selbst klagen können, wenn ein anderes Land mit den Regeln bricht. Die entscheidende Frage aber lautet: Welches Land wird das tun? Wird etwa Frankreich den Nachbarn Deutschland vor Gericht bringen, wenn es ernst wird?

Lage an den Märkten hat sich entspannt

Viele zweifeln daran. Vor einem "System wechselseitiger Rücksichtnahmen", warnt Bundestagspräsident Norbert Lammert . Der Vertrag sieht mittlerweile auch zahlreiche Ausnahmen vor, etwa für den Fall, dass ein "außergewöhnliches Ereignis" eintritt. Die Strafe, die der Gerichtshof am Ende gegen Defizitsünder verhängen darf, soll ein Tausendstel des Bruttoinlandsproduktes des Landes nicht überschreiten. Im deutschen Fall wären das rund 2,5 Milliarden Euro – Peanuts für den Finanzminister. In Kraft treten sollen die Regeln außerdem erst im Jahr 2014; in der aktuellen Krise nützen sie nur bedingt. Ein "PR-Pakt" sei der Fiskalpakt deshalb, spottet die Welt vor dem Gipfel . Und der SPD-Europaabgeordnete Udo Bullmann hält die neuen Regeln für "weiße Salbe", also wirkungslose Medizin.

Ein wenig deutsche Stabilitätskultur fürs Gemüt? Man muss das nicht so sehen. Dass sich die EU-Länder so schnell auf strengere Haushaltsregeln einigen können, zeigt auch, dass Europa sein Schuldenproblem gemeinsam und langfristig angeht, argumentiert die deutsche Seite. Tatsächlich hat sich die Lage an den Finanzmärkten seit Dezember entspannt. Und der Einwand, die neuen Regeln seien nicht in der Verfassung der Mitgliedsstaaten verankert? Dänemark hat zuletzt seine Verfassung im Jahr 1953 geändert, die Hürden für eine Grundgesetzänderung sind höher als in Deutschland. Dass das Land sein Grundgesetz nicht umwirft, heißt aber nicht zwangsläufig, dass es die Regeln nicht befolgen wird, argumentieren die Deutschen.

Noch sind ohnehin letzte Details zu klären. Unklar ist etwa, welche Rolle die Nicht-Euro-Staaten spielen werden. Vor allem Polen drängt auf größeren Einfluss. Bislang sieht der Vertrag vor, dass die Nicht-Euro-Länder zu einem der zwei jährlichen Beratungstreffen der Euro-Gruppe hinzugebeten werden.