In der EU schwindet die Hoffnung auf eine freiwillige Umschuldung in Griechenland. Nach Informationen der ZEIT rechnen führende europäische Währungspolitiker damit, dass Griechenland die Vertragsbestimmungen für seine Staatsanleihen ändert und damit seine Gläubiger dazu zwingt, auf Teile ihres Geldes zu verzichten.

Auf diese Weise könnte auch die Europäische Zentralbank (EZB) zu einer Umschuldung gezwungen werden. Die Notenbank hält griechische Anleihen im Wert von etwa 40 Milliarden Euro und ist bislang nicht an den Gesprächen zu einer Umschuldung beteiligt. Wenn die EZB ihre griechischen Anleihen abschreiben muss, wird der Steuerzahler belastet, weil die Zentralbank dann weniger Gewinne ausschütten kann.

Die EZB könnte zwar versuchen, sich einem solchen Vorgehen zu widersetzen, doch hochrangige Notenbanker schätzen einen solchen Schritt als riskant ein. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Alle Anleihebesitzer zu Forderungsverzicht zwingen

Die Verhandlungen über einen Schuldenschnitt für Griechenland sind bisher zu keinem Ergebnis gelangt. Nach bisherigem Stand sollen die Gläubiger auf etwa 70 Prozent ihrer Forderungen verzichten, damit der Schuldenstand Griechenlands auf 120 Prozent der Wirtschaftsleistung gesenkt wird. Für den Internationalen Währungsfonds ist das die Voraussetzung für ein neues Hilfsprogramm für die Griechen.

Einen derart hohen Verzicht aber würden eine ganze Reihe von Banken und andere Gläubiger wohl nicht freiwillig leisten, hieß es in EU-Kreisen. Deshalb sollen die Anleiheverträge so geändert werden, dass eine einfache Mehrheit der Gläubiger alle Anleihebesitzer zu einem Forderungsverzicht zwingen kann. Das ist für die an der Umschuldung beteiligten Institute sinnvoll, weil die Kosten für jeden einzelnen Gläubiger geringer sind, je mehr Gläubiger sich am Schuldenschnitt beteiligen. Schließlich wird die Last so auf mehrere Schultern verteilt.