2012, kündigte Großbritanniens Premierminister David Cameron jüngst an, gehe es den Bankern und ihren extravaganten Gehältern und Boni an den Kragen. Die Ankündigung ist krasser Populismus. Wäre es dem Regierungschef ernst mit dem Vorhaben, könnte man es am ehesten mit der englischen Redewendung "Die Stalltür zuschlagen, nachdem das Pferd durchgegangen ist" charakterisieren.



Mitte vergangenen Jahres erwartete die Branche in der Tat erneut einen satten Geldregen. Doch jetzt ist der Gaul reumütig in seinen Stall zurück getrottet. Im gegenwärtigen Steuerjahr, es endet wie seit 1751 am 5. April, werden die Prämien der Banker um 38 Prozent niedriger ausfallen als im Jahr zuvor, schätzt das Centre for Economics and Business Research . Verglichen mit dem letzten Boom-Jahr 2007 bedeutet das ein Minus von 64 Prozent von 11,6 auf 4,2 Milliarden Pfund.



Die Euro-Krise und die Schwäche der vermutlich in eine erneute Rezession abrutschenden britischen Wirtschaft schlagen erbarmungslos zu. Das Realeinkommen der über eine Millionen in der britischen Finanzindustrie beschäftigten Menschen wird 2012 um ein Fünftel niedriger ausfallen als im Vorjahr. 30.000 werden in den nächsten Monaten ihre Arbeit verlieren. Noch vor einem Jahr bewarben sich im Schnitt nur 1,7 Leute um jede offene Stelle in der Branche, jetzt sind es fünf.



In der City und in anderen Finanzzentren wie Birmingham und Edinburgh werden über zehn Prozent des britischen Nationalprodukts erwirtschaftet. Zwar verdienen die Angestellten der Banken, Versicherungen und Investmentfirmen mit 42.000 Pfund fast doppelt soviel wie der britische Durchschnitt. Doch von den mythischen Porsche- und Ferrari-Gehältern ist die große Mehrheit weit entfernt.



Die Finanzbranche beschäftigt nur vier Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung. Doch deren öffentliche Versicherungszahlungen und Steuern summieren sich zu über zwölf Prozent aller auf Einkommen beruhenden Staatseinnahmen. Zählt man die Umsatz- und Körperschaftssteuern ihrer Arbeitgeber hinzu, so hat jedes achte für Bildung, Gesundheitswesen, Sozialhilfe und andere öffentliche Leistungen ausgegebene Pfund seinen Ursprung in der Finanzindustrie. Die ungelittenen Banker halten nicht nur sich selbst, die City und London in Gang, sie subventionieren das gesamte Königreich.