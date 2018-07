Jahrmarkt in St. Wendel: Im Jahr 2009 ereignete sich in der 30.000-Einwohner-Stadt im Saarland ein Rekord. Bei der Europawahl gingen im umliegenden Wahlkreis 69,9 Prozent der Wahlberechtigten an die Wahlurne – mehr als im Rest der Republik. Noch in den siebziger Jahren lag die Wahlbeteiligung in Deutschland im Schnitt bei mehr als 70 Prozent. Irgendwann in den Neunzigern ist das Verhältnis von Wählern zu Nichtwählern gekippt. In St. Wendel ist die Zeit hingegen stehen geblieben. Die Fotografin Sandra Stein hat die Stadt und die Bewohner porträtiert.