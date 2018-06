Mit Fragen hält sich der Vermögensberater der Commerzbank nicht lange auf. Über den potenziellen Kunden, der vor ihm sitzt und sich beraten lassen will, weiß der Banker bisher nur dies: Er hat rund 40.000 Euro auf seinem Tagesgeldkonto und will das Geld nun anlegen. Mehr möchte der Commerzbank-Mann, laut Visitenkarte Handlungsbevollmächtigter Privatkundenberater, auch gar nicht wissen. Er fragt weder nach Beruf und Familiensituation des Kunden, noch nach dessen Zielen bei der Geldanlage. Stattdessen legt er einen Stapel Papier auf den Tisch. "Commerzbank Vermögensmanagement" steht da in großen Buchstaben, darunter: "Votum: Kaufen". Mit dem Zeigefinger klopft der Banker entschieden auf die Tischplatte. "Das ist genau das Richtige für Sie", sagt er. Und hat Grund für seine Überzeugung: "Das empfehlen wir jetzt immer."

Januar 2012: Wer Geld gespart hat und es gewinnbringend anlegen möchte, steht vor einer Situation, die so kompliziert und unübersichtlich ist wie selten zuvor. Staatsanleihen vieler Euro-Länder gelten angesichts der Schuldenkrise nicht mehr als sichere Anlage. Und für Bankeinlagen wie Tages- und Festgeld zahlen Banken so magere Zinsen, dass Kunden damit nicht einmal die Inflation ausgleichen können. Einfache Geldanlage-Rezepte taugen also nicht mehr. Entsprechend ratlos sind viele Bankkunden – und entsprechend groß ist ihr Beratungsbedarf.

Doch können Banken und Sparkassen diesen Bedarf decken? Wir haben den Test gemacht und uns von drei Kreditinstituten beraten lassen. Das Ergebnis ist ernüchternd. Obwohl sich einige der Berater durchaus kundig zeigten und die derzeitige Lage der Wirtschaft gut erklärten, schlugen sie den Testkunden keineswegs individuelle Lösungen vor. Stattdessen boten sie Produkte von der Stange an, die schon seit Jahren zu den Klassikern im Privatkundenvertrieb gehörten – oder die sich gerade deshalb gut verkaufen lassen, weil sie in den Turbulenzen der vergangenen Monate keine allzu schlechte Figur gemacht haben. Oft waren für diese Anlageprodukte hohe Kosten fällig, über die die Banker aber gar nicht oder nur oberflächlich informierten. Und manchmal stießen die Tester bei den vermeintlichen Geldanlage-Profis auch auf erschreckendes Unwissen.

Die Commerzbank macht es sich besonders einfach. Das Produkt "Vermögensmanagement", das der Berater für die Anlage der 40.000 Euro empfiehlt, ist scheinbar für Kunden mit unterschiedlichsten Ansprüchen geeignet. Vermögensverwalter der Bank verteilen das Geld auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. Der Kunde muss sich vorab für eine von vier Varianten entscheiden, die einen unterschiedlich hohen Anteil des Vermögens risikoreich investieren – zum Beispiel in Aktien. "Sie können also ganz individuell wählen, welches Risiko Sie eingehen wollen", wirbt der Berater. "Danach brauchen Sie sich um nichts mehr zu kümmern."

Für diese Leistung verlangt die Bank happige Gebühren, die der Berater aber nur oberflächlich anspricht. Ein Blick ins Kleingedruckte verrät: Legt man 40.000 Euro in die Variante "Wachstum" an, behält die Bank beim Kauf direkt eine einmalige Ausgabegebühr von 1.353 Euro ein. Zusätzlich ist jedes Jahr eine Gebühr in Höhe von 1,9 Prozent des Vermögens fällig, als Verwaltungsvergütung. Macht im ersten Jahr noch einmal rund 734 Euro. Und wenn die Verwalter ihre selbstgesteckten Ziele erreichen, schlagen sie sogar noch eine weitere Gebühr auf. Der Kunde dürfte angesichts dieser hohen Kosten an der Anlage weitaus weniger Freude entwickeln als die Bank.