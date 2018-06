Es waren ernste, ernüchternde Worte, mit denen Lucas Papademos zum Jahreswechsel vor seine Landsleute trat. Ein "sehr schwieriges Jahr" sei zu Ende, ein weiteres "sehr schwieriges Jahr" beginne. So stimme der griechische Ministerpräsident in seiner vom Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache die Griechen auf weitere Opfer ein. Denn die Gefahr eines Staatsbankrotts ist nach Einschätzung des 64-jährigen parteilosen Wirtschafts- und Finanzfachmannes keineswegs gebannt.

"Wir müssen unsere Anstrengungen entschlossen fortsetzen, damit die bisher gebrachten Opfer nicht umsonst sind und die Krise nicht in einen unkontrollierten, katastrophalen Staatsbankrott mündet", warnte Papademos. Die nächsten drei Monate seien "besonders kritisch": Die Entscheidungen, die es nun zu fällen gelte, "werden den Weg Griechenlands für die kommenden Jahrzehnte bestimmen".

Griechenland am Scheideweg: "Überleben wir das neue Jahr?", fragt die Wochenzeitung Proto Thema und dämpft die Erwartungen ihrer Leser: "Im besten Fall wird es uns 2012 schlechter gehen als 2011", schlimmstenfalls drohe dem Land der Untergang. Griechenlands größte Tageszeitung Ta Nea erschien zum Jahreswechsel mit einer Papademos-Karikatur auf der Titelseite. Sie zeigt den Premier als Weihnachtsmann.

Doch Geschenke hat er nicht mitgebracht. Die Taschen seines Kostüms sind nach außen gekehrt. Papademos kommt nicht nur mit leeren Händen. Er muss den Griechen ins Portemonnaie greifen und jetzt jene Geschenke wieder einsammeln, die seine Vorgänger in den zurückliegenden Jahrzehnten großzügig ans Wahlvolk verteilt hatten. "7,5 Milliarden neue Steuern" sollen die Griechen im neuen Jahr zusätzlich aufbringen, stöhnt die Wirtschaftszeitung Naftemboriki .

Mehr als ein Dutzend Abgaben werden erhöht oder neu eingeführt. Unterdessen setzt sich die Talfahrt der Wirtschaft fort. Nachdem die Wirtschaftsleistung 2011 um rund sechs Prozent schrumpfte, dürfte sie 2012, im fünften Jahr der Rezession, um weitere drei Prozent zurückgehen. Allein der griechische Einzelhandelsverband rechnet für dieses Jahr unter seinen Mitgliedsfirmen mit 60.000 Insolvenzen. Ob die Steuererhöhungen in diesem Niedergang überhaupt etwas bringen, außer die Konjunktur noch mehr abzuwürgen, ist fraglich.

Aber Papademos hat keine Wahl. Die Vorgaben der Kreditgeber sind strikt: In diesem Jahr sollen die Griechen das Haushaltsdefizit von zehn auf 4,7 Prozent und bis 2015 auf 1,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) drücken. Am 16. Januar werden die Delegationschefs der Troika wieder in Athen erwartet. Sie wollen dort nicht nur die Haushaltsführung prüfen. Sie erwarten auch greifbare Fortschritte bei den immer wieder aufgeschobenen Strukturreformen und den bisher äußerst schleppend verlaufenden Privatisierungen.

Um das Troika-Examen zu bestehen, muss Griechenland in den ersten beiden Wochen des Jahres weitere Rentenkürzungen, die Öffnung der sogenannten geschlossenen Berufe, die Suspendierung von 30.000 Staatsbediensteten und eine Steuerreform auf den Weg bringen. Vor allem aber: Die laufenden Verhandlungen mit den privaten Gläubigern über einen Schuldenschnitt (PSI+) müssen bis spätestens Ende Januar erfolgreich abgeschlossen werden.