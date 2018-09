"Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Unternehmer unter dem Joch des Wuchers leiden, vor allem in Kalabrien . Keiner spricht darüber. Es gehört einfach nicht zu unserer Kultur. Ich habe mit der Polizei gesprochen, weil ich verstanden habe, dass mir zwei Optionen übrig blieben: zu sprechen oder mir eine Kugel in den Kopf zu jagen."

Antonio Anile, 58, war Versicherungsmakler. Eines Tages verlangte sein Chef von ihm, sich am Unternehmen seines Arbeitgebers zu beteiligen. Doch dafür brauchte Anile 70.000 Euro – Geld, das er nicht hatte. Die Bank wollte ihm nicht helfen; da blieb ihm nur der Gang zum Wucherer.

Jahrelang zahlte Anile monatlich zehntausend Euro an die Geldverleiher. Irgendwann reichte es ihm. Jetzt arbeitet er für SOS Impresa, eine Abteilung des Händlerverbandes Confesercenti, die die italienischen Unternehmer vor den Gefahren der Parallel-Finanz zu schützen versucht. SOS Impresa hat gerade den jüngsten Bericht über den Einfluss der Kriminalität auf die Unternehmen veröffentlicht, basierend auf Daten des Händlerverbandes. Die Studie zeigt eindeutig: Dank der Finanzkrise hat die parallele Kreditwirtschaft Hochkonjunktur.

Organisiertes Verbrechen - Mafia-Autor Roberto Saviano im Interview

Zwischen 2008 und 2011 mussten 190.000 Kleinunternehmen wegen Überverschuldung oder Wucher-Anleihen Insolvenz melden. Confesercenti geht davon aus, dass sich 200.000 weitere Unternehmen bereits in der Spirale des Wuchers befinden. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Wucherer von 25.000 auf 40.000 fast verdoppelt.

Banken geben keinen Kredit

Wie ihr Geschäft läuft, ist bekannt: Wegen der wachsenden Unruhe am Finanzmarkt reduzieren die Banken ihre Kreditausgaben an Unternehmen. Gleichzeitig schreckt die Krise potentielle Kunden ab. Plötzlich hat ein Unternehmer kein Geld mehr, um seine Zulieferer zu bezahlen und steht vor der Gefahr, zahlungsunfähig zu werden. Es ist normalerweise in diesem Moment, dass der Wucherer – sei es der traditionelle lokale Wucherer oder eine unscheinbare Dienstleistungsgesellschaft – vor der Tür steht.

Die Zahl der insolventen Unternehmen stieg in den letzten drei Jahren immer schneller: Das jährliche Plus von 16 Prozent von 2008 ist inzwischen auf 46 Prozent angewachsen. Zugleich wurde die Geldnot, die die Wucherer abdecken mussten, größer. Deshalb übernahm zunehmend das organisierte Verbrechen mit seinen praktisch endlosen Geldreserven das illegale Kreditgeschäft. Mit 16 Milliarden Euro im Jahr ist der Wucher inzwischen zur zweitgrößten Einkommensquelle für die Mafia geworden.