Der Internationale Währungsfonds ( IWF ) fordert angesichts der Schuldenkrise in der Euro-Zone eine deutliche Vergrößerung seines Kreditrahmens. Der Währungsfonds meldete zusätzlichen Finanzbedarf in Höhe von 500 Milliarden Dollar, also etwa 393 Milliarden Euro, an. Dabei war allerdings unklar, woher der Großteil der benötigten Gelder kommen sollte.

Der IWF erklärte, in dieser "vorbereitenden Phase" verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten auszuloten. Bis die Beratungen mit den Mitgliedstaaten des Währungsfonds abgeschlossen seien, werde es keinen weiteren Kommentar dazu geben, hieß es. In der geplanten Aufstockung seien die Mitte Dezember von den Staaten der Euro-Zone zugesagten 150 Milliarden Euro bereits enthalten.

Geld könnte von China, Indien und Brasilien kommen

Der Währungsfonds könnte sich die restlichen Gelder vor allem von den aufstrebenden Schwellenländern besorgen, insbesondere China , Russland , Brasilien und Indien . Die USA bekräftigten dagegen, dass sie sich an einer Ausweitung der IWF-Mittel nicht beteiligen würden. Der Währungsfonds könne nur eine "ergänzende Rolle" zum europäischen Krisenmanagement spielen, erklärte das US-Finanzministerium . " Europa hat die Fähigkeit, seine Probleme zu lösen."

Die britische Regierung erklärte sich grundsätzlich zu einem höheren Beitrag für den IWF bereit, nicht aber zu zusätzlichen Zahlungen zur Absicherung des Euro. Der IWF solle sein Geld "Staaten und nicht Währungen" zur Verfügung stellen, sagte Premierminister David Cameron . Für Hilfen für den Euro seien die Länder der Euro-Zone zuständig.

Insgesamt gab der IWF seinen Finanzbedarf für die kommenden Jahre mit rund einer Billion Dollar an. Derzeit verfügt der Währungsfonds über Rücklagen von etwa 385 Milliarden Dollar. Um für eine mögliche Ausweitung der Euro-Krise gewappnet zu sein, hatte das IWF-Direktorium einen Plan von IWF-Chefin Christine Lagarde beschlossen. Das Leitungsgremium habe entschieden, dem Fonds genug Mittel für die Überwindung der "aktuellen globalen Wirtschaftsschwäche" und von "regionalen Herausforderungen" zur Verfügung zu stellen, hatte Lagarde erklärt.