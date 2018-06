Grob vereinfacht haben die Finanzminister der Euro-Länder in Brüssel dies beschlossen: Die Regierung in Athen muss nicht nur viel sparen, um neues Geld zu bekommen. Sie braucht auch einen Teil des Geldes, das sie anderen schuldet, nicht mehr zurückzuzahlen.

Das Land hat etwa 200 Milliarden Euro Schulden bei privaten Investoren . Davon soll deutlich mehr als die Hälfte gestrichen werden. Das Problem ist nur: Es reicht nicht, um die Krise zu beenden.

Weiterhin ist nicht klar, wer sich von den privaten Gläubigern, also von den Banken, Versicherungen und anderen Investoren , wirklich am Schuldenverzicht beteiligt. Geplant ist, dass sie ihre griechischen Anleihen in neue Papiere mit geringerer Verzinsung und längerer Laufzeit umtauschen. Dadurch würden sie mehr als die Hälfte ihres Geldes verlieren. Der Umtausch könnte sich etwa zwei Wochen hinziehen. Erst dann steht fest, wie viele Gläubiger dabei sind.

Schuldenlast muss dauerhaft sinken

Fällt die Beteiligung zu niedrig aus, will die griechische Regierung erzwingen, dass alle Investoren auf die Rückzahlung verzichten. Ein entsprechendes Gesetz werde dem Parlament "in Kürze" vorgelegt, teilte das griechische Finanzministerium mit. Damit könnten die Konditionen der Staatsanleihen nachträglich geändert und die Investoren zu einem Umtausch gezwungen werden. Die betroffenen Unternehmen haben schon gedroht, dagegen zu klagen.

Der Plan der Euro-Finanzminister sieht vor, die Schuldenquote von jetzt 160 Prozent durch die beschlossenen Maßnahmen auf etwa 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken. Allerdings ist zweifelhaft, ob dies gelingen kann , selbst wenn der Zwangsumtausch funktionieren sollte.

Nahezu unmöglich scheint es jedenfalls, dass Griechenland dieses Niveau von 120 Prozent dauerhaft halten könnte. Denn, damit die Schulden nicht wieder steigen und nicht noch härter gespart werden muss, braucht das Land höhere Steuereinnahmen aus einer wachsenden Wirtschaft. Von Wachstum ist Griechenland aber noch weit entfernt.

In ihrem jüngsten Prüfbericht erwarten EU, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds nämlich, dass die griechische Wirtschaft in diesem Jahr nochmals um 2,8 Prozent schrumpft, neuere Schätzungen gehen von einem noch höheren Minus aus. Das Land befindet sich im fünften Jahr der Rezession.