Der Schweizer Notenbankchef Philipp Hildebrand lehnt in der Affäre um umstrittene Devisentransaktionen seiner Familie einen Rücktritt ab. "Ich bin mir keiner rechtlichen Verfehlungen bewusst", sagte Hildebrand in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme zu den Anschuldigungen. Er habe sich stets korrekt verhalten und seine Handlungen vor den zuständigen Gremien vollständig offengelegt. Er verstehe jedoch, "dass die Öffentlichkeit die moralische Frage stellt", sagte Hildebrand.

Die Schweizer Staatsanwaltschaft hat inzwischen auch Ermittlungen abgelehnt. Es bestehe vorerst kein Verdacht auf ein strafbares Delikt, sagte ein Sprecher der Züricher Staatsanwaltschaft.

Hildebrands Frau Kashya hatte im August rund 500.000 Dollar gekauft. Einige Wochen später legte die Notenbank als Maßnahme gegen die anhaltende Aufwertung des Schweizer Franken einen Mindestwechselkurs zum Euro fest, woraufhin nicht nur der Euro, sondern auch der Dollar gegenüber dem Franken stark anstieg. Mit der Transaktion erzielte seine Frau einen Gewinn von 75.000 Franken.

Hildebrand will Regel für Schweizer Notenbanker verschärfen

Hildebrand sagte, er habe erst am Tag nach dem Kauf davon erfahren. Seine Frau erläuterte am Mittwoch, sie sei selbst auf die Idee gekommen, den äußerst günstigen Dollar aufzukaufen. Den Gewinn aus der Transaktion habe er bereits vor Weihnachten an die Schweizer Berghilfe gespendet, sagte Hildebrand. Er will sich nun dafür einsetzen, dass die Regeln für eigene Transaktionen der drei Schweizer Notenbank-Direktoriumsmitglieder verschärft werden.

Er habe "Fehler gemacht" und "bedaure das", sagte Hildebrand. Im Nachhinein mache er sich Vorwürfe, nicht dafür gesorgt zu haben, dass seine Frau den Devisenkauf rückgängig machte. Eine juristische Verfolgung des Nationalbankpräsidenten ist offenbar schon deshalb nicht möglich, da der Insider-Tatbestand nicht auf derartige Devisengeschäfte bezogen ist.

Die Veröffentlichung des Geschäfts wurde politisch, weil sie durch den Vorsitzenden der populistischen SVP-Partei, Christoph Blocher , erfolgte, der ein Kritiker des Zentralbankpräsidenten ist.

Ein Strafverfahren hingegen wurde gegen einen ehemaligen Bankangestellten eingeleitet, der Daten im Zusammenhang mit dem Devisengeschäft von Hildebrands Ehefrau weitergab. Der 39-jährige ehemalige Mitarbeiter der Bank Sarasin werde verdächtigt, das Bankengesetz verletzt zu haben . Der Mann hatte die Bankdaten einem Anwalt der SVP weitergegeben. Die Bank Sarasin entließ den Mann daraufhin fristlos.