Die Arbeitslosigkeit im Euro-Land Spanien erhöht sich weiter stark. Die Arbeitslosenquote stieg im Schlussquartal 2011 auf fast 23 Prozent – das ist der höchste Stand seit Anfang 1995. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen wuchs nach Angaben der Statistikbehörde INE um 295.300 auf 5,3 Millionen. Auch die Anzahl von Familien, deren arbeitsfähige Mitglieder alle ohne Job sind, habe sich um 149.800 auf 1,58 Millionen erhöht.

Spanien hat seit mehreren Jahren die höchste Arbeitslosenquote in der Europäischen Union. Auch viele junge und gut ausgebildete Menschen finden in dem Land, das von der Schuldenkrise in der Euro-Zone stark geschwächt wurde, keine Arbeit. Im letzten Jahr kam es deshalb immer wieder zu großen Demonstrationen einer Protestbewegung, in der sich vor allem junge Spanier engagierten.

Die neue Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy will in diesem Frühjahr eine tief greifende Reform des Arbeitsmarktes auf den Weg bringen, um die Arbeitslosigkeit zu dämpfen. Sowohl die spanische Zentralbank als auch der Internationale Währungsfonds gehen in ihren jüngsten Schätzungen dennoch von einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit im Laufe des Jahres aus.