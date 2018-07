Einwanderer - Lisa Tauszig über ihre Arbeit Vor zweieinhalb Jahren kam die Amerikanerin deutscher Abstammung nach Deutschland, um einen Neubeginn ihrer Karriere als Ärztin zu wagen.

Amerika ist für viele das Land ihrer Träume - nicht aber für Lisa Tauszig. Der Karrieredruck sei einfach zu groß dort, um zu träumen, sagt sie. Vor zweieinhalb Jahren ist sie mit ihrem Partner nach Deutschland ausgewandert, fand in Köln ihr neues Zuhause. Hier hat das Paar geheiratet, hier wurde ihr Sohn geboren, hier wollen sie bleiben.

Lisa Tauszig ist gut ausgebildet, hat unter anderem in Yale Medizin studiert. Doch als sie danach bis zu 80 Stunden in der Woche arbeitete, haderte sie mit ihren Leben und fand: "Es muss doch noch mehr geben als nur Arbeit und Druck." Also klickte sich das Paar durch Job-Newsletter, schickte Bewerbungen. Und schneller als gedacht bekam ihr Mann einen Job in Köln angeboten. Die neue Heimat war also eher ein Zufall. Ein Jahr lang führte das Paar eine Fernbeziehung, Lisa Tauszig beendete in den USA noch ihre Facharztausbildung zur Transfusionsmedizinerin. Dann kam auch sie nach Köln, die beiden heirateten und zogen in eine Dachgeschosswohnung im rechtsrheinischen Stadtteil Deutz.

Mittlerweile hat Lisa Tauszig auch ihre deutsche Facharztprüfung abgelegt und bis zur Geburt ihres Sohnes in der Uniklinik Köln gearbeitet, sich dort um den reibungslosen Ablauf von Blutabnahmen und Transfusionen gekümmert. Auch in Köln hatte sie eine Vollzeitstelle. "Doch", sagt sie, "hier guckte mich niemand schief an, wenn ich pünktlich zu Dienstende Schluss machte. Wenn man Karriere machen möchte, hat man in den USA kein Leben." Und ihren deutschen Kollegen gegenüber habe sie nie so viel Ellenbogen zeigen müssen wie früher in Amerika.

Auch die deutsche Sprache war für Lisa Tauszig kaum ein Problem. Schließlich war sie zusammen mit ihren Eltern in den achtziger Jahren aus Deutschland in die USA ausgewandert. Angetrieben vom amerikanischen Traum zog es die Familie vom Ruhrgebiet nach Chicago. "Mein Vater war von Amerika fasziniert und wollte dort neu anfangen." Natürlich hat sie ab und zu Heimweh nach den USA, nach ihrer Familie, doch dank Skype und regelmäßiger Besuche hat auch die amerikanische Familie etwas vom Nachwuchs. "Ob wir nun am anderen Ende der USA leben würden oder hier, das macht gar keinen so großen Unterschied", findet Lisa Tauszig.

Obwohl sie ihre Arbeit liebt, ist die 35-Jährige froh, dass sie jetzt eine Elternpause einlegen kann. Dass es in Deutschland eine bezahlte Elternzeit gibt, weiß sie sehr zu schätzen. Und sie zahlt die hohen Sozialabgaben nicht zuletzt deshalb gerne, weil sie jetzt selber davon profitiert. Ihre Freundinnen in den USA hatten es da nicht so leicht: Eine musste vier Wochen nach der Geburt ihres Kindes zurück in den Job – vier Wochen ihres eigenen Urlaubs wohlgemerkt. Und die Schere zwischen Arm und Reich, wie sie sie in den USA erlebt hat, empfand Lisa Tauszig immer als bedrückend. "Ärmere Leute haben dort kaum eine Chance aufzusteigen", sagt sie.

In ihrer Küche steht ein Eichenschrank. Er ist ein altes Familienerbstück, das im Container über den großen Teich mit zurückgekommen ist nach Deutschland. Seine Regalbretter schmückt eine Bordüre, auf der steht: "Trautes Heim – Glück allein." Ein Auto wollen sich die Tauszigs nicht anschaffen. In Amerika wäre das für sie undenkbar gewesen.