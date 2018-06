Die Chefs der griechischen Koalitionsparteien haben sich schriftlich verpflichtet, die Spar- und Reformzusagen auch nach der für April geplanten Parlamentswahl einzuhalten. Sozialistenchef Giorgos Papandreou und der Chef der Konservativen, Antonis Samaras , sandten nach Angaben ihrer Parteien ein entsprechendes Schreiben an Vertreter der Euro-Zone. Dies war eine der Bedingungen für den Beschluss neuer Milliardenhilfen für Griechenland.

Die Regierung hat zudem angekündigt, alle noch ungeklärten Punkte für ein neues Hilfspaket der EU und des Internationalen Währungsfonds ( IWF ) bis zum frühen Abend zu klären. Griechenland habe den überwältigenden Teil der Verpflichtungen bereits erfüllt, sagte Finanzminister Evangelos Venizelos. "Es gibt nur noch wenige Punkte, die bis zum Beginn der Telefonkonferenz der Euro-Gruppe um 17.00 Uhr vollständig geklärt sein werden", sagte er.

Finanzminister Venizelos kritisierte, dass einige Euro-Länder "mit dem Feuer spielten" und es offenbar lieber sähen, wenn Griechenland aus der Euro-Zone ausscheide. "Wir müssen der griechischen Bevölkerung die Wahrheit sagen", sagte er. "Es gibt mehrere, die uns nicht mehr wollen." Griechenland müsse die Zweifler überzeugen, dass das Land in der Euro-Zone bleiben könne.

Die Finanzminister der Euro-Länder hatten ein für den Abend geplantes Treffen kurzfristig abgesagt . Euro-Gruppen-Chef Jean-Claude Juncker begründete dies unter anderem damit, dass Griechenland nicht die Bedingungen für den Beschluss neuer Milliardenhilfen erfüllt habe. Stattdessen beraten die Finanzminister in der Telefonkonferenz.

Schäuble nennt Italien als Vorbild

Angesichts der Lage in Athen regte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble eine Verschiebung der geplanten Parlamentswahl in Griechenland an. Die für April angesetzte Neuwahl nannte Schäuble sehr bedenklich: "Wer stellt denn sicher, dass Griechenland danach zu dem steht, was wir jetzt mit Griechenland vereinbaren", fragte er in einem Interview des Radiosenders SWR 2. Hintergrund von Schäubles Bedenken sind Meinungsumfragen in Griechenland, nach denen die Regierungsparteien in Wahlumfragen beständig an Zuspruch verlieren.

Schäuble nannte das Euro-Land Italien als Vorbild. Dort hätten die politischen Parteien der Regierung des Technokraten Mario Monti ein Jahr Zeit gegeben, um die nötigen Reformen umzusetzen. Schäuble kritisierte dabei explizit die griechischen Konservativen für Ihre fehlende Unterstützung zum Sparprogramm .

Im EU-Parlament mehren sich bei der Diskussion um Griechenland die Forderungen nach mehr Wachstumsinitiativen für den hoch verschuldeten Staat. Die Sozialdemokraten kritisierten das "Diktat" der Troika von EU-Kommission , Europäischer Zentralbank und IWF. Bei der Debatte ging es um die Vorbereitung des EU-Gipfels am 1. und 2. März, bei dem traditionell Wachstumsfragen im Mittelpunkt stehen.