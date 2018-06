Das griechische Parlament hat nach siebenstündiger Debatte das Gesetz für einen Schuldenschnitt gebilligt. Für das Gesetz stimmten die Fraktionen der Sozialisten und der Konservativen im Block. Am Freitag soll den privaten Gläubigern das offizielle Angebot zum Schuldenschnitt, das sogenannte PSI (Private Sector Involvement), gemacht werden.

Das Gesetz sieht vor, dass die privaten Gläubiger auch zum Forderungsverzicht gezwungen werden könnten, falls die Beteiligung am freiwilligen Schuldenschnitt zu niedrig ausfallen sollte. Der Schuldenschnitt soll die griechische Schuldenlast um 107 Milliarden Euro verringern. Insgesamt sollen private Gläubiger auf 53,5 Prozent ihrer Forderungen gegenüber dem griechischen Staat verzichten.

Zudem sollen die Gläubiger ihre restlichen Papiere in neue Anleihen mit deutlich längerer Laufzeit umtauschen. Diese sollen bis 2015 einen Zinssatz von zwei Prozent haben. Danach soll der Zinssatz stufenweise steigen – bis 2021 auf 3,0 Prozent, danach 4,3 Prozent. Verzicht und veränderte Konditionen summieren sich nach Berechnungen von Experten auf einen Verlust von über 70 Prozent des Nominalwerts der Anleihen.

Einigung bis zum 12. März?

"Nach jetziger Planung soll am 8. März zusammengerechnet werden, welche Banken und Geldinstitute sich zum Schuldenschnitt bereit erklärt haben und in welcher Höhe", sagte ein Mitarbeiter des griechischen Finanzministeriums. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die verschiedenen Verträge zum Tausch der alten in neue Staatsanleihen am 12. März unterzeichnet werden.

Griechenlands Finanzminister Evangelos Venizelos sagte kurz vor der Abstimmung: "Damit Griechenland wieder auf eigenen Beinen stehen kann, brauchen wir jetzt Arbeit-Arbeit-Arbeit." In den kommenden Tagen sollen weitere Gesetze zu Reformen und Einsparungen in Griechenland verabschiedet werden. Dabei geht es unter anderem um die Kürzung des Mindestlohnes um 22 Prozent und 150.000 Entlassungen im staatlichen Bereich bis 2015.

Bundestag will unter Bedingung zustimmen

Nach Angaben aus der Union wird der Bundestag seine Zustimmung zum zweiten Griechenland-Hilfspaket von einer positiven Entscheidung des Internationalen Währungsfonds (IWF) abhängig machen. Das kündigte CDU/CSU-Fraktionsvize Michael Meister an. "Daher wird es wohl einen Vorratsbeschluss geben, der an die späteren Ergebnisse des Anleiheaustausches und der IWF-Entscheidung konditioniert ist", sagte Meister. "Wir werden darauf achten, dass die Euro-Gruppe abschließend nur die Zusagen freigibt, die nach den bis dahin bekannten Entscheidungen unbedingt notwendig sind." Sei dies nicht der Fall, würden die zugesagten Garantien "völlig unproblematisch" wieder verfallen.

Der Bundestag soll am Montag per Entschließung über das von den Euro-Finanzministern beschlossene zweite Griechenland-Rettungspaket entscheiden, das ein Volumen von 130 Milliarden Euro bis Ende 2014 hat. Am Freitag soll dazu der Haushaltsausschuss zur Beratung zusammentreten. Als Grundlage haben die Abgeordneten aber nur einen vorläufigen Bericht der Troika aus IWF, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission über die Schuldentragfähigkeit Griechenlands vom 15. Februar.

Vor allem der IWF ziert sich mit einer klaren Zusage auch seiner eigenen Beteiligung, weil er sich zuvor vergewissern will, ob etwa der Forderungsverzicht privater Gläubiger den griechischen Schuldenstand ausreichend drücken kann. Als Zielmarke wird ein Verschuldungsstand von 120 Prozent des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2020 angepeilt.