ZEIT ONLINE: Rund drei Jahre nach der Krise am Finanzmarkt hat man das Gefühl, es gilt: back to business . Die Finanzreform ist verwässert , wirklich zur Rechenschaft gezogen wurde kaum jemand. Haben wir überhaupt dazu gelernt?

Jeffrey Sachs: Ich denke, vor allem die breite Öffentlichkeit hat jede Menge gelernt über das, was an der Wall Street passiert. Sie hat gesehen, dass Unternehmen in den USA fast immer ungestraft davon kommen, auch wenn sie ganz offensichtlich das Gesetz brechen, und dass deren Chefs dennoch noch unverhältnismäßig hohe Gehälter bekommen. Die zunehmende Ungleichheit ist erst durch die Krise so richtig zum Thema geworden. Die letzten Jahre waren eine Art Aufklärung für die Masse. Abgesehen davon hat sich bis auf kleinere Gesetzesänderungen tatsächlich wenig getan. Die Macht liegt heute noch immer bei denen, die das Geld haben.

ZEIT ONLINE: Was hat sich denn geändert?

Sachs: Es ist vor allem die Stimmung, die sich langsam zu ändern scheint. Es gibt auch erste Änderungen in der politischen Linie. Selbst Politiker, die etwa anfangs strikt gegen eine Reichensteuer waren, sprechen sich inzwischen immer häufiger dafür aus. Diese Entwicklung ist sicher auch der Occupy-Bewegung zu verdanken.

ZEIT ONLINE: Vor allem die Linken hofften, Occupy Wall Street könne etwas im Land ändern. Inzwischen ist es verdächtig ruhig geworden um die Bewegung, in den Medien taucht sie kaum noch auf. Ist der Aufstand schon vorbei?

Jeffrey Sachs ist ein amerikanischer Ökonom. Sachs, 57 Jahre alt, ist Direktor des Earth Institutes der Columbia Universität in New York. Von ihm erschienen ist unter anderem "Das Ende der Armut. Ein ökonomisches Programm für eine gerechtere Welt."

Sachs: Es ist Wahnsinn, wie viel Aufmerksamkeit dieser eine kleine Park in Downtown Manhattan bekommen hat. Die Leute dort haben wirklich einen Nerv getroffen. Es war nicht die Tatsache, dass ein paar Kids gecampt haben, sondern es ging um das, was sie zu sagen hatten. Inzwischen ist der Park zwar aufgelöst und das Marketing-Symbol damit verschwunden. Die zugrunde liegenden Probleme sind damit aber nicht weg. Der Frühling steht bevor und es gibt noch immer jede Menge Unzufriedenheit in Europa und den USA. Bislang haben die Regierungen noch keine wirkliche Antwort auf diese neuen sozialen Realitäten gefunden. Ich gehe davon aus, dass die Proteste und der Druck weitergehen werden.

ZEIT ONLINE: Wird die Bewegung eine Rolle bei der Präsidentschaftswahl spielen?

Sachs: Sie hat bereits eine Rolle gespielt, vor allem, was die Rhetorik betrifft. Obama hat seine Wortwahl in Folge der Proteste verschärft, auch er bedient sich der 99-Prozent-Rhetorik. Er hat Steuererhöhungen für die reichsten ein Prozent der Bevölkerung im Land gefordert und die Buffet-Regel ins Gespräch gebracht, also einen Mindeststeuersatz von 30 Prozent für die Reichen. Gleichzeitig hat er Mitt Romney , den derzeit aussichtsreichsten republikanischen Gegenkandidaten, erfolgreich als Kandidaten des obersten einen Prozents der Einkommensverteilung dargestellt.

ZEIT ONLINE: Das klingt, als wäre der Einfluss der Bewegung größer als gedacht.

Sachs: Möglich. Vieles aber ist Show. Ich glaube nicht, dass das bislang sehr wirksame und durchdachte Maßnahmen sind. Zumal Barack Obama gleichzeitig das Land bereist und Fundraising-Dinner mit seinen reichen Unterstützern veranstaltet. Die strukturellen Probleme sind nicht gelöst, nur die Sprachwahl hat sich verändert, die Art der öffentlichen Darstellung der Politik. Irgendwann werden diesen Worten sicherlich mehr Taten folgen müssen.

ZEIT ONLINE: Kann überhaupt eine der großen Parteien im Land guten Gewissens von sich behaupten, die 99 Prozent und ihre Interessen ernsthaft zu vertreten?

Sachs: Wohl kaum. Beide Parteien sind in gleichem Maße abhängig von großen Unternehmen und mächtigen Wahlkampfspendern. Sie können es sich gar nicht leisten, die ein Prozent ernsthaft zu bekämpfen. Sowohl Republikaner als auch Demokraten sind eng verstrickt in das Machtgefüge aus Geld und Politik. Diese Verbindungen sind in den USA völlig außer Kontrolle. Obama hat vor Kurzem gesagt, er habe keine andere Wahl, als Gelder von Lobbygruppen anzunehmen, weil seine politischen Gegner es auch tun würden. So funktioniert das System Washington nun mal. Keine Seite steht zu ihren Prinzipien und beide stecken tief drinnen.