ZEIT ONLINE: Wie stehen Sie dazu, dass das öffentliche Ansehen von Ökonomen seit der Finanzkrise so stark gelitten hat?

Christopher A. Sims: Warum sagen Sie das? Gibt es dafür Beweise, Umfragen?

ZEIT ONLINE: Zumindest die Medienwahrnehmung ist doch recht eindeutig. Neuerdings protestieren sogar Studenten vor den Wirtschaftsfakultäten. Sie machen Mainstream-Ökonomen mitverantwortlich für die Krise.

Sims: Ich habe selber keine Anhaltspunkte dafür, dass Ökonomen heute weniger gelten als vor der Krise. Hier in den USA gibt es diesen Film, Inside Job . In dem wurden einige Ökonomen mitverantwortlich für die Krise gemacht, aber andere Ökonomen kamen gut weg. Und ich habe auf mich persönlich keine solchen Angriffe gesehen.

ZEIT ONLINE: Sind Sie denn zufrieden damit, wie sich die Ökonomen-Zunft vor der Krise aufgeführt hat?

Sims: Ja. Man hört ja heute, dass es eine Religion gegeben habe, der zufolge die Märkte sich immer wieder von selber heilten. Ich glaube aber nicht, dass Ökonomen dafür verantwortlich waren. Es gab zu viel Deregulierung, und Deregulierung der falschen Art, doch die ganze Zeit über gab es Ökonomen, die dagegen protestiert hatten. Die deutlichsten Warnungen, die man vor der Krise hörte, kamen von Volkswirten.

ZEIT ONLINE: In der amerikanischen Notenbank saßen ja auch Ökonomen. Dort hat man über dieses Problem eher Beschwichtigungen gehört.

Sims: Auch in der Notenbank wurde das Problem beobachtet, es wurden laufend Studien über den Immobilienmarkt gemacht. Aber dort dachte man, dass man die Folgen eines Crashs an diesem Markt schnell wieder in den Griff bekommen würde. Und bei früheren Krisen war das ja auch gelungen, etwa nach dem Börsencrash von 1987 und der Internetblase zur Jahrtausendwende!

ZEIT ONLINE: Und warum gelang es diesmal nicht?

Sims: Dieser Crash war anders, vor allen Dingen, weil so viele Finanzinstitute davon in Mitleidenschaft gezogen wurden.

ZEIT ONLINE: Und das konnte die Notenbank nicht vorhersehen?

Sims: Nein, die Notenbank bekam keine ausreichenden Informationen. Sie hat sehr gute Daten über die Banken, weil sie diese ja beaufsichtigt, aber nicht von den Hedgefonds und Investmentbanken. Also konnte man dort nicht vorhersehen, wie weit sich die Wirkung eines Immobiliencrashs fortpflanzen würde.

ZEIT ONLINE: Und wer hatte solche Daten?

Sims: In Wahrheit niemand, weil die Aufsicht so strukturiert war, dass niemand Daten von diesen Institutionen sammelte. Das war aber kein Fehler der Ökonomen. Es gab starke wirtschaftliche und politische Interessen, die auf eine lockere Aufsicht hinwirkten. Leute haben damit Geld verdient. Und sie haben bevorzugt jenen Ökonomen eine Plattform geboten, die tatsächlich urteilten: Weniger Aufsicht ist besser. Den vorsichtigeren Ökonomen haben sie weniger zugehört.