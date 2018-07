Das Bundeskabinett hat Einschnitte bei der milliardenschweren Solarförderung von 20 bis knapp 30 Prozent beschlossen. Geplant ist, bei Solaranlagen auf dem Dach die Einspeisevergütung von bisher 24,43 Cent auf nur noch 19,5 Cent je Kilowattstunde Strom zu senken. Zusätzlich soll nicht mehr der gesamte Strom vergütet werden, sondern nur noch 85 bis 90 Prozent. Die im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegten Neuregelungen für Dachanlagen und Solarparks sollen bereits ab dem 9. März gelten.

Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler ( FDP ) und Umweltminister Norbert Röttgen ( CDU ) hatten sich in der vergangenen Woche darauf geeinigt, die Einspeisevergütung deutlich zu senken. Das umstrittene Vorhaben war daraufhin auf Widerstand in der Koalition gestoßen. Die FDP-Fraktion forderte einen klaren Vertrauensschutz für bereits getätigte Investitionen, die nicht mehr so schnell installiert werden können. Die CSU protestierte ebenfalls gegen die starre Regelung. Daher könnte es in den Bundestagsberatungen noch zu wichtigen Veränderungen kommen - die Kürzungen an sich werden aber akzeptiert.

Röttgen und Rösler wollen mit dem Start zum 9. März vermeiden, dass es zu Schlusskäufen kommt, welche die Kosten für die Verbraucher steigen lassen könnten. Die Verbraucher zahlen die Förderung derzeit per Umlage über den Strompreis. Die auf 20 Jahre garantierten Vergütungen an die Anlagenbetreiber, die bereits gezahlt wurden und noch zu zahlen sind, summieren sich nach Schätzungen bereits auf insgesamt rund 100 Milliarden Euro. Einen Durchschnittshaushalt kostet der "Solar-Soli" 70 Euro pro Jahr.

Solarförderung Anpassungen Einschnitte bei der Solarförderung: Angesichts der massiv fallenden Modulpreise und zur Vermeidung von Schlusskäufen vor Kürzungsstichtagen wird es ab Mai monatliche Kürzungen von 0,15 Cent je Kilowattstunde geben. Kürzungen Strom aus kleinen Dachanlagen bis 10 Kilowatt erhält statt 24,43 nur noch 19,5 Cent je Kilowattstunde an Förderung. Anlagen bis 1.000 Kilowatt bekommen 16,5 Cent. Große Freiflächenanlagen bis 10 Megawatt erhalten 13,5 Cent. Darüber hinaus soll es keine Förderung geben. Dachanlagen auf neu errichteten Nichtwohngebäuden erhalten den Tarif wie bei Freiflächen, um hier eine Fehlsteuerung zu vermeiden, etwa das Errichten von Scheunen, nur um sie mit Modulen zu bestücken und so die hohe Hausdach-Vergütung zu bekommen. Für alle Anlagen, die vor dem 9. März ans Netz gegangen sind, gibt es einen Bestandsschutz: Sie erhalten auf 20 Jahre garantiert die zum Zeitpunkt der Installation gültigen Vergütungssätze. Beschränkungen Bei kleinen Dachanlagen wird ab Januar 2013 nur noch 85 Prozent des erzeugten Stroms vergütet; der Rest kann zum Eigenverbrauch genutzt werden. Der bisherige Eigenverbrauchsbonus entfällt. Solarparks bekommen nur 90 Prozent des Stroms vergütet, den Rest müssen sie am Markt verkaufen. Damit soll der Solarstrom stärker an den Markt heran und vom Subventionsmodell weggeführt werden. Ausbauziele Es gibt zwar keine feste Deckelung der jährlichen Ausbaumenge, aber die Regierung will den Ausbau durch die Kürzungen auf 2500 bis 3500 Megawatt in diesem und im kommenden Jahr begrenzen. Ab 2014 soll der Ausbaukorridor um jährlich 400 Megawatt gesenkt werden, also auf 2100 bis 3100 Megawatt. Bis 2017 liegt er bei 900 bis 1900 Megawatt. Werden mehr Anlagen gebaut, als im Zielkorridor festgelegt, kann bei der Förderung per Verordnung kurzfristig weiter gekürzt werden.

Zudem sorgte eine Regelung für Ärger, mit der Röttgen im Einvernehmen mit Rösler künftig ohne Bundestagszustimmung bei allen Ökoenergie-Formen weitere Kürzungen vornehmen könnte. Dies sieht die Neufassung des EEG vor, in der auch die Neuregelungen zur Solarenergie verankert sind.

Bisher war nur bekannt, dass bei einem Zubau von jährlich mehr als 3.500 Megawatt bei der Solarenergie Umwelt- und Wirtschaftsministerium per Verordnungsermächtigung rasch die Förderung ohne Bundestags- und Bundesratszustimmung zurückfahren können. Nun soll dies für alle Erzeugungsformen gelten. SPD , Grüne und Linke sprechen daher von einem Angriff auf die Energiewende.

Die Solarbranche warnt vor einem Kahlschlag und vielen Jobverlusten. Sie leidet seit Monaten massiv unter chinesischer Billigkonkurrenz. Im Zuge des harten Wettbewerbs sanken die Preise für Photovoltaikanlagen massiv. Die Förderkürzungen konnten damit kaum noch mithalten.