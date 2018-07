Die Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Jahr deutlich verbessert: Ende 2011 sank die Zahl der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger auf unter 4,5 Millionen – und damit auf den niedrigsten Stand seit Einführung der Reform. Die Zahl der Arbeitslosen lag in diesem Februar mit 3,11 Millionen so niedrig wie seit 21 Jahren nicht mehr.



Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist in den vergangenen Jahren stark gesunken: Im Dezember 2007 waren es noch 1,2 Millionen, im Dezember 2011 nur noch 855.000. Dennoch ist es für viele immer noch schwierig, Arbeit zu finden, vor allem sozialversicherungspflichtige. Die Abgangsrate in den ersten Arbeitsmarkt steigt zwar an, aber auf niedrigem Niveau: Im Juni 2007 betrug sie 1,7 Prozent; seit Februar 2010 liegt sie über zwei Prozent.